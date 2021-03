Polské Zakopané je letošní zimní metropolí. Hlavním tahákem není lyžování, ale noční život

Metropolí polské zimy je určitě podtatranské městečko Zakopané. A rovnou vám řeknu, že pokud si chcete dobře zalyžovat, vyberte si jinou destinaci. Sjezdovek je tam málo, jsou poměrně krátké a předražené. Do Zakopaného se totiž nejezdí lyžovat. Od stálého zpravodaje Zakopané 13:03 7. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakopané je letošní zimní metropolí, ne však kvůli kvalitě lyžování | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Zakopané je lze nazvat polským Las Vegas bez kasin. Do podtatranského města se nejezdí primárně za lyžováním, nýbrž kvůli stovkám restaurací v moderním či horalském stylu, butikům, procházkám v přírodě nebo večerními životu.

Většina podniků však zůstává kvůli epidemické situaci zavřená a porušit opatření si troufne skutečně jen minimum provozovatelů. Někteří z nich se restrikcím přesto vzepřeli. Fronty před jejich podniky jsou však dlouhé a lidé na obsloužení čekají i hodiny. Davy turistů tak plní ulice města, a to i navzdory zvýšenému riziku nákazy na veřejnosti.

Nedávné otevření hotelů, bazénů a sjezdovek tak nedopadlo v Zakopaném příliš dobře. Místní policie měla spousty práce s výtržníky, s lidmi, kteří chodili bez roušek, nebo se chtěli prát mezi sebou či s policií. Ta od té doby zasahovala ve stovkách případů, nejčastěji pak kvůli rušení nočního klidu.

Čistá voda, špinavý vzduch

Zakopané ale není horská vesnice, působí naopak jako klasické město s centrem i množstvím úředních budov. Přesto má své specifické zvláštnosti - jednou z nich jsou například horské bystřiny, které do města proudí z údolí Tater. Místním tak z kohoutků teče čistá horská minerálka - i ta se těší velkému zájmu návštěvníků.

Za čím se však do Zakopaného nejezdí, je čerstvý vzduch. Většina domů totiž topí pevnými palivy a večer je to v ovzduší výrazně znát. S rouškami je to pak takřka k neudýchání - většina lidí se tak na ulicích raději pohybuje bez nich.