Fotograf pobýval v jednom z nejnebezpečnějších měst světa. Podívejte se na snímky z Port Moresby

Je to jedno z nejnebezpečnějších a nejchudších míst na světě. Port Moresby, hlavní město Papuy-Nové Guineje, se kvůli vysokému počtu vražd, loupeží a znásilnění dlouhodobě umisťuje mezi nejhoršími místy pro život. Novozélandský fotograf Cameron McLaren ve městě, kam prakticky nejezdí turisté, strávil dva týdny. O Papui připravuje fotografickou knihu, ukázky černobílých snímků poskytl serveru iROZHLAS.cz. Port Moresby 12:15 21. října 2018

„Papua-Nová Guinea mě dlouho zajímala. Zdála se mi neuvěřitelně národnostně pestrá, ale zároveň čelí mnoha problémům. Většina lidí si asi vybaví hory a izolované kmeny. Mě ale zajímalo městské prostředí a chtěl jsem ho prozkoumat,“ vysvětluje McLaren, proč se letos na jaře vypravil do Port Moresby.

O městě nedokázal dohledat téměř žádný podrobnější obrazový materiál: „Chtěl jsem se dostat blíž a lépe se s tímto místem seznámit.“ V hlavním městě Papuy nakonec zůstal dva týdny.

Místo, kde se nejhůře žije

Port Moresby s 250 tisíci obyvateli dlouhodobě vede v žebříčcích míst, kde se žije nejhůře. Jak letos v říjnu uvedl britský The Guardian, výkon ekonomiky v posledních letech prudce klesá, zemi letos v únoru navíc pustošilo zemětřesení. Potýká se s vysokou úmrtností novorozenců, dětskou podvýživou a nejnověji taky epidemií dětské obrny. Zoufale navíc chybí léky.

Část Port Moresby kontrolují pouliční gangy Raskols, vyzbrojené samopaly a mačetami. Cizincům policisté radí vůbec po setmění nevycházet a velké části města se vyhnout i přes den. Drtivá většina žen tam čelí znásilnění a násilí vůbec. Server BBC v září napsal, že ho zažilo 70 procent žen. Znásilnění dokonce patří mezi iniciační „rituály“ při přijímání nových členů gangu.

„Vysoká kriminalita způsobuje mnoho problémů, které brzdí rozvoj Port Moresby. Bohužel se to opakuje z generace na generaci. Spousta lidí si přeje změnu k lepšímu, ale kvůli rozporům mezi úřady, vládou a obyvateli to je velmi obtížné,“ připouští McLaren.

Sám podle svých slov zažil několik násilných scén, část pobytu totiž strávil v patách místní královské policii. „Bylo to skvělé v tom, že jsem se dostal do situací a míst, kam by se mi to samotnému nikdy nepodařilo. Zažil jsem několik brutálních akcí, což v tu chvíli bylo dost obtížné,“ vzpomíná.

Nebezpečné momenty

Po Port Moresby se však podle svých slov pohyboval sám. „Zažil jsem několik nebezpečných momentů - zvlášť, když jsem se ocitl ve velkých davech. Tam šlo cítit značné napětí. Zachránilo mě, že jsem nezastavil a neustále se pohyboval,“ líčí fotograf.

Během pobytu si ale podle svých slov zároveň našel mnoho přátel, hodně dveří mu otevřel fotoaparát. „Řada místních mi věřila a respektovala. Bohužel pověst Port Moresby se zlepšuje jen hodně pomalu a město tak stále nemá možnost vydělávat na turismu a mezinárodním obchodu,“ upozorňuje McLaren.

Potkal jediného cizince

Přiznává ale, že za celou dobu potkal v Port Moresby pouze jediného cizince a cítil se tak hodně osamoceně. Ve městě sice žijí například zaměstnanci zahraničních firem, ti ale bydlí za přísně střeženým plotem.

McLaren se plánuje na Papuu-Nové Guineu vrátit. Chce se ale vydat mimo metropoli, konkrétně do druhého největšího města Lae a také do Mount Hagenu a Goroky. „Země má mnoho podob, které stojí za prozkoumání,“ je přesvědčen.