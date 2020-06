Otestovat se na covid-19 je možné i na Letišti Václava Havla. Na výběr jsou standardní i expresní testy

Na Letišti Václava Havla v Praze je nově možné absolvovat test na virus způsobující onemocnění covid-19. Otestovat se mohou nejen cestující, ale také široká veřejnost. Testování provádí k tomu akreditovaná laboratoř GHC Genetics. Ve čtvrtek o tom informovalo Letiště Praha. Expresní testy budou stát 7500 korun (280 eur), standardní 1750 korun (65 eur). Praha 15:44 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Věříme, že testování nejen posílí bezpečnost cestujících a přispěje ke snížení rizika šíření nákazy při překračování státních hranic, ale také cestování výrazně usnadní,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Zdravotníci laboratoře budou testy provádět na třech odběrových místech. Jedno z nich je ve veřejné části letiště ve spojovací chodbě mezi oběma terminály. Určeno bude zejména pro veřejnost a také cestující, kteří odjíždějí do destinace, kde je vyžadováno předložení negativního testu na koronavirus.

Testování je dostupné každý den od 4.00 do půlnoci, provozní doba odběrových míst se však může upravovat podle aktuálního leteckého provozu. Analýzu vzorků budou zdravotníci provádět ve vzdálené laboratoři, výsledky budou mít testovaní do 12 hodin.

U expresní varianty testování výsledky budou známy do tří hodin. Tato možnost bude vhodná zejména pro cestující, kteří odlétají do destinací s požadovaným testem nebo naopak přiletěli z míst, u kterých ČR vyžaduje při vstupu do země negativní test. Na výsledky cestující mohou počkat přímo na letišti.

„Profesionální testování covid-19 poskytujeme v našich laboratořích prioritně za pomoci metody (RT-PCR), ale realizujeme i vyšetření protilátek IgG a IgM, a to jak imunologicky, tak i imunochromatograficky za pomoci tzv. rychlotestu,“ řekl ředitel společnosti GHC Genetics Viktor Furman.

Vedle toho na letišti platí další ochranná opatření proti šíření koronaviru. Jde například o zajištění bezpečných rozestupů, povinnost nošení roušek v prostorech letiště, zvýšená dezinfekce frekventovaných míst, instalace průhledných plastových bariér na přepážkách nebo opatření k eliminaci nadměrného shlukování cestujících. Na letišti je také rozmístěno přes 250 nádob s dezinfekcí.