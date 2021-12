Vánoční trhy v Česku vláda zavřela, v Polsku jsou v plném proudu. Je na nich slyšet i čeština

Na trzích ve Vratislavi letos předvádí své zboží před sto prodejců.

V jednom ze stánků mi pan Jarek podrobně vysvětluje, co všechno tady je. Ostatně už čtrnáctým rokem je to velmi podobné, ale velmi chutné.

Jsou tu různé klobásy na roštu, šašliky. Kolena pečená, vařená, se zelím. Nesmí chybět bigos - zelná pochoutka s masem. Dále brambory a zvláštní obrovské tousty, hustě namazané domácím sádlem, ozdobené okurkami a cibulí.

Na vratislavských předvánočních trzích se prodávají takzvané pajdy chleba. Vypadají jako obrovské tousty namazané domácím sádlem. | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Vše to vypadá to nesmírně lákavě a nepopsatelně to voní.

Vratislavské trhy se dokonce dostaly do mezinárodních průvodců, a tak zde jsou slyšet různé jazyky, nehledě na bariéry, které do cesty staví pandemie koronaviru.

Chybět nemůže čeština. A protože u nás jsou bohužel lidé o předvánoční trhy ochuzeni, mnozí se vydali sem, do Vratislavi.

„Vánoční trhy v Čechách nemáme, takže jsme se na ně přijeli podívat sem. Chtěli jsme si užít Vánoce. Líbí se mi to. Mají krásné památky, vánoční výzdobu,“ svěřují se.

„Vánoční trhy v Čechách nemáme, takže jsme se na ně přijeli podívat sem. Chtěli jsme si užít Vánoce. Líbí se mi to, mají krásné památky, vánoční výzdobu,“ zmiňuje česká návštěvnice. | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Míří sem ale i návštěvníci z jiných koutů Polska.

Například skupina žen a dívek, která přijela ze Skierniewic v Lodžském vojvodství. Je to ženský klub, který si udělal výlet.

„To jsou ty slavné boty. Veselé Vánoce a na památku jarmark,“ říká jedna z žen. Vidím, že pijí cosi aromatického z nádob, které nejsou příliš standardní. Mají tvar zimních bot nebo válenek.

To souvisí s poměrně novou tradicí, protože každý rok se tady vymýšlí něco, co by vratislavské trhy ozvláštnilo. A jsou to právě nádoby na ohřáté alkoholické i nealkoholické nápoje.

Může tam být káva, čaj, čokoláda nebo také grzaniec, což je alkoholický nápoj s různými příchutěmi. Může být višňový, letos je tu ale hodně populární jahodový nebo malinový. Jeho vůně se line hodně daleko.

Teď se setmělo, je teplota kolem dvou stupňů, což je poměrně přijemné. Právě po setmění jsou vratislavské předvánoční trhy nejzajímavější, nejkrásnější a mají tu pravou atmosféru.