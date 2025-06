‚Přijde čas, kdy toho budu mít dost.‘ Španělé protestují proti krátkodobým pronájmům pro turisty

V barcelonské rezidenční čtvrti Gràcia, která je známá svými malebnými náměstíčky, má Txema Escorsa pocit, že ho všichni opustili. Přátelské tváře sousedů v jeho činžovním domě nahradil nepřetržitý proud cizinců, kteří pořádají jeden hlučný večírek za druhým, a jeho učitelský plat nedokáže držet krok s rostoucím nájemným. Barcelona 17:45 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Barceloně se o víkendu vydali do ulic protestující obyvatelé | Foto: Bruna Casas | Zdroj: Reuters

„Je pro mě těžké si představit, co budu dělat dál,“ řekl agentuře AP v obývacím pokoji svého dvoupokojového bytu. „Když odejdu, nepřispěju k tomu, že Barcelona ztratí svou podstatu, která vychází z místních obyvatel? Ale přijde čas, kdy toho budu mít dost.“

3:52 ‚Za právo žít ve svém domě!‘ Mallorčané protestují proti overturismu, chtějí zákaz výletních lodí Číst článek

Třiatřicetiletý Escorsa je jen jedním z mnoha obyvatel, kteří jsou přesvědčení, že cestovní ruch ve městě proslulém bazilikou Sagrada Familia od Antoniho Gaudího a promenádou Las Ramblas zašel příliš daleko, válcuje místní komunity a prohlubuje bytovou krizi.

Není to jen problém Španělska. Města po celém světě se potýkají s problémem, jak se vypořádat s nadměrným cestovním ruchem a rozmachem platforem pro krátkodobé pronájmy, jako je Airbnb.

‚Vyžeňte Airbnb‘

Ale snad nikde se prudce rostoucí nespokojenost neprojevila tak zřetelně jako v Barceloně, kde se o víkendu vydali do ulic protestující obyvatelé.

Podobné demonstrace se konaly i v několika dalších španělských městech, včetně baleárských ostrovů Mallorca a Ibiza, a také v italských Benátkách či Janově, portugalském hlavním městě Lisabonu a dalších městech jižní Evropy.

Udržitelný turista si výlety vymýšlí sám. Veřejná doprava je novodobé dobrodružství, říká Jan Civín Číst článek

V průzkumu veřejného mínění uspořádaném v červnu 2022 pokládaly bydlení za celostátní problém jen dvě procenta Španělů. O tři roky už skoro třetina dotázaných uvedla, že nyní jde o hlavní problém obyvatel.

Španělé v posledních letech uspořádali několik velkých protestů v Barceloně, Madridu a dalších městech, v nichž požadovali nižší nájemné. Když v dubnu pochodovaly ulicemi španělského hlavního města tisíce lidí, někteří drželi podomácku vyrobené nápisy: „Vyžeňte Airbnb z našich čtvrtí.“

V loňském roce se zdálo, že Barcelona dosáhla bodu zlomu, když shromáždění na podporu snížení cestovního ruchu skončilo tím, že někteří protestující stříleli z vodních pistolí na nic netušící turisty. Záběry těchto incidentů obletěly svět a dá se čekat, že se i letos tato symbolická zbraň vrátí.

Dvousečná zbraň

Španělsko, které má 48 milionů obyvatel, v roce 2024 hostilo rekordních 94 milionů zahraničních návštěvníků, zatímco v roce 2019 jich bylo 83 milionů.

To ze Španělska dělá jednu z nejnavštěvovanějších zemí na světě. Podle studií, které citoval španělský ministr hospodářství, by letos mohlo přijet až 100 milionů turistů.

Neznámý turistický cíl, o němž nevědí ani místní. Sedmihoří, dobře utajená sopka na Domažlicku Číst článek

Španělské městské a federální úřady se snaží ukázat, že slyší na protesty veřejnosti a přijímají příslušná opatření, která by trochu přitáhla otěže turistickému průmyslu. Je to ale dvousečná zbraň, protože turistický ruch se podílí dvanácti procenty na národním HDP.

Téměř dvě třetiny lidí, kteří se zúčastnili průzkumu provedeného v loňském roce v Barceloně, uvedly, že pronajímání bytů turistům vede k obtěžujícímu chování. O dva měsíce později město ohromilo Airbnb a další podobné služby oznámením, že do roku 2028 zruší všech 10 tisíc licencí na krátkodobé pronájmy ve městě.

Průzkum španělského úřadu pro veřejné mínění z loňského roku ukázal, že více než tři čtvrtiny respondentů se vyslovily pro přísnější regulaci turistických bytů.

Španělská levicová vláda schválila předpisy, které majitelům bytů usnadňují blokovat ve svém domě pronajímání jiných bytů turistům. Přijala také opatření, která městům jako Barcelona umožní omezit výši nájmů. A minulý měsíc nařídila společnosti Airbnb, aby z platformy odstranila téměř 66 000 rekreačních pronájmů, které podle ní porušovaly místní pravidla.

Turistické pronájmy

Ministr hospodářství Carlos Cuerpo v rozhovoru pro agenturu AP uvedl, že vláda si je vědoma, že musí řešit nežádoucí vedlejší účinky masové turistiky. „Rekordní čísla, pokud jde o cestovní ruch, s sebou nesou určité výzvy a my se s nimi musíme vypořádat v zájmu vlastních obyvatel,“ řekl Cuerpo.

Hřensko na Děčínsku hlásí kolaps dopravy. Turisté míří do národního parku, auta nechávají podél cesty Číst článek

Odvětví krátkodobých pronájmů se domnívá, že se s ním zachází nespravedlivě.

„Myslím, že mnoho našich politiků si našlo snadného obětního beránka, na kterého mohou svalit vinu za neefektivitu své politiky v oblasti bydlení a cestovního ruchu za posledních deset, patnáct nebo dvacet let,“ řekl agentuře AP generální ředitel Airbnb pro Španělsko a Portugalsko Jaime Rodríguez de Santiago.

„Když se podíváte na problém s nadměrným cestovním ruchem ve Španělsku, tak ten se táhne už desítky let, a to pravděpodobně už od 60. let 20. století,“ dodal s tím, že hlavním ubytovacím zařízením pro turisty jsou stále hotely.

Podle místních údajů připadalo v Barceloně v roce 2024 na hotely dvacet milionů turistů oproti dvanácti milionům, kteří využívali pronájem bytů.

Rodríguez de Santiago upozornil na skutečnost, že barcelonský starosta Jaume Collboni na jedné straně plánuje likvidaci pronájmů pro turisty, ale zároveň podporuje rozšíření mezinárodního letiště.

Ovšem tento argument buď běžní obyvatelé Barcelony nezaznamenali, anebo u nich nemá odezvu. Učitel Escorsa není proti Airbnb jen ve své domovské Barceloně, ale ze zásady ho přestal využívat i při cestách jinam. „Nakonec si uvědomíte, že to všude bere bydlení obyčejným lidem,“ řekl agentuře AP.