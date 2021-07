Plně očkovaní se nemusí při návratu do Česka až na výjimky testovat. Od pátku bude stačit formulář

Od pátku 9. července nebudou muset plně očkovaní Češi absolvovat test na koronavirus ani karanténu při návratu do země. Bude stačit vyplněný příjezdový formulář. Na twitteru to ve čtvrtek oznámil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Podle webu ministerstva se to netýká návratů ze zemí s extrémní mírou rizika nákazy covidem-19.

