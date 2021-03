Pionýr se stěhoval na břeh kvůli zamrzlému Lipnu v polovině ledna a už je zase na hladině

Ročně převeze až 200 tisíc lidí. Pendleři, turisté, ale i místní obyvatelé díky němu ušetří až dvacet minut času. Přívoz v Horní Plané na Českokrumlovsku začal v pondělí dopoledne po zimní pauze znovu jezdit. Více než 20 metrů dlouhá loď s názvem Pionýr se vrátila na hladinu Lipenské přehrady. Horní Planá 23:40 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přívoz v Horní Plané na Českokrumlovsku začal v pondělí dopoledne po zimní pauze znovu jezdit | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Pionýr se stěhoval na břeh kvůli zamrzlému Lipnu v polovině ledna. Od té doby ho skupina hornoplánských lodníků opravovala, aby byl před začátkem sezony v pořádku.

Podle kapitána Karla Kukačky bylo loňské léto mimořádné. Naopak jarní i podzimní měsíce byly kvůli koronavirové pandemii téměř bez turistů.

„Loňská sezona byla o malinko horší, protože na jaře nás přepadl covid, chyběli nám pendleři, chyběli nám turisté. V létě, jak se to trochu rozvolnilo, tak zase přijelo hodně českých turistů, tím nám trochu dorovnali naše statistiky. A na podzim přišel další covid, to znamená další omezení, to znamená, chyběli nám lidé, chybělo nám asi 70 tisíc lidí oproti jiným rokům,“ popisuje Kukačka.

Ceny jízdného zůstanou stejné, jízdní řád se změní jen v jednom detailu. Přívoz bude aktuálně jezdit každou hodinu. Pokud se Lipensko zaplní turisty, bude v létě provoz hustší.

Na podzim čeká Pionýr generální oprava. „Celý prám by měl mít novou obšívku a budeme zároveň dělat i podlahu. Náklad okolo tří až čtyř milionů korun se bude splácet minimálně deset let z výnosů převozu. Výnosy dopředu šetříme z toho, co vyděláme, přidáme část peněz, které chybí, z obecního rozpočtu a převoz si je, doufejme, za těch deset let vydělá,“ dodává starosta Horní Plané Jiří Hůlka z hnutí Starostové a nezávislí.

Přívoz Pionýr je dlouhý přes 20 metrů. Vejde se na něj až osm aut nebo 100 lidí. Nosnost je 29 tun.

Oprava Hraničáře

Přívozy ve Frymburku a v Dolní Vltavici budou na vodě na začátku dubna, respektive května. Frymburský přívoz Hraničář, který vlastní městys Frymburk, má za sebou náročnou opravu.

Podle provozovatele přívozu Antonína Labaje šlo o kompletní výměnu dnové obšívky, při které se měnilo asi 100 m² železa. Výměnu za zhruba 1,5 milionu korun musí dělat odborná certifikovaná firma. O vše ostatní se postará právě Labaj.

„Momentálně nás brzdí počasí, potřebujeme teploty nad 10 stupňů, abych mohl trup natřít speciálním ochranným nátěrem a absolvovat technickou kontrolu,“ přibližuje provozovatel přívozu.

Třetí plavidlo vozí pasažéry na nejdelší, asi 1500 metrů dlouhé trase z Dolní Vltavice do Kyselova. Sezonu zahájí 1. května.