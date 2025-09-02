Propiska coby otvírák nebo injekční stříkačka. V Rožmberku nad Vltavou jich vystavují 28 tisíc
Popsat něco propiskou, to není takový problém. Těžší je ale popsat propisku. Zvlášť, když jich máte před sebou tisíce. Český rozhlas České Budějovice zve na výstavu propisek v Rožmberku nad Vltavou.
Unikátní expozice je otevřena do konce sezóny v galerii v Rožmberku nad Vltavou. Město totiž získalo kolem čtyřiceti tisíc propisovacích tužek do zápůjčky od dlouholetých sběratelů Stanislava Trnky a Aloise Hajera z Českého Krumlova.
K vidění tu je propiska coby otvírák na láhve, propiska – injekční stříkačka, nebo propiska, v níž je ukrytý papírek. „Na něm je násobilka, což může být velice dobrý tahák," vysvětluje Stanislav Trnka. Mezi další zvláštnosti patří svítící tužky, digitální hodinky ukryté v tužce nebo tužky jako zapalovač.
Autoři výstavy uvádějí, že v expozici je 28 tisíc propisovacích tužek. To nemusí být konečné číslo. „Máme ještě velkou zásobu. Jestli zůstane výstava natrvalo nebo na delší dobu, jsme schopni ještě dvacet tisíc tužek instalovat,“ uvádí Stanislav Trnka.
Podle starosty Rožmberku nad Vltavou Bohuslava Čtveráčka se o případném znovuotevření výstavy po sezóně se teprve rozhodne. Galerie totiž není připravena na celoroční provoz.