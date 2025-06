Provoz autobusové linky z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších se o 2,5 měsíce zkrátí

V dubnu 2025 skončila dvouletá výjimka pro provoz autobusové linky z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších. Ochranáři požadovali, aby kraj linku výrazně omezil. Nakonec se obě strany domluvily na kompromisu.

První spoj vyjede 14. června 2025. Dosud autobusy jezdily od začátku června do konce listopadu, ale správa národního parku chtěla zkrátit provoz od července do října. Zlaté návrší totiž leží v nejpřísněji chráněném území, ale díky autobusu se tam dostává velké množství lidí, které už začíná být neúnosné.

Nakonec se obě strany dohodly, že turisté se na Zlaté návrší svezou od poloviny června do konce září. „Myslím, že jsme našli řešení, které nezamezí nastavení veřejné dopravy, tak, aby splňovala funkčnost a základní požadavky. Zároveň z pohledu ochrany přírody by to řešení mělo být akceptovatelné. Všichni si uvědomujeme, o jakou lokalitu se jedná, dali jsme kompromisní řešení,“ sdělil náměstek hejtmana Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj.

Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj jsou obavy správy národního parku pochopitelné. O to víc si cení toho, že další provoz povolila. „Jezdí se tam na výjimku, je to národní park, to, že tam jezdí autobusy, je nějaký zvyk a výjimka je na další dva roky. Myslím, že to není turisticky tak dramaticky nezvládnutelné, aby se tam dalo dojít pěšky, ale zvykově je to jedna z nejvíc vytěžovaných linek v Libereckém kraji,“ řekl hejtman.

Nový provoz linky na Zlaté návrší

Kromě toho, že je provoz linky zkrácen o dva a půl měsíce, přestanou z Míseček na Zlaté návrší jezdit také posilové spoje. Nejde o dramatický útlum, linka bude v provozu vždy od 9 do 17 hodin po půl hodině.

Změní se také jízdné, v roce 2024 stála jedna jízda 60 korun, v roce 2025 80 korun pro platbu v hotovosti. Bezhotovostní platba je levnější, z 48 vzrostla na 64 korun. Jízdenky je možné koupit i předem přes mobilní aplikaci. Uvnitř autobusu budou cestující upozorněni, jak se mají v přísně chráněném území chovat.

V tomto režimu bude linka fungovat dva roky, mezitím chce kraj se správou parku vymyslet jiný model, který by byl k přírodě šetrnější.