Průzkum: Zájem Čechů o dovolenou v zahraničí se nezvýšil, vyjet se jich letos chystá jen 13 procent

„Nechystáme se asi z toho důvodu, že jsme nečekali, že se hranice otevřou.“ „Do zahraničí určitě ne. Asi po Čechách.“ „Morava a takhle. Ale v zahraničí jsem celý život nebyla.“ „Původní plán byl do Španělska, což asi padá. Uvidíme, jak se situace vyvrbí,“ popsali Radiožurnálu své plány návštěvníci jednoho z pražských parků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zájem Čechů o dovolenou v zahraničí se příliš nezvýšil. Více si poslechněte v reportáži Václava Štefana

Vůbec nejvíc lidí chce v létě zůstat doma. V průzkumu agentury Median to uvedla polovina dotázaných. Třetina respondentů pak zamýšlí cestovat po Česku a zhruba čtvrtina odjet na chatu nebo chalupu.

V rekreačním zařízení v Česku plánuje strávit dovolenou 16 procent lidí. A do ciziny by chtělo vyjet 13 procent dotázaných. Oproti dubnovému měření se jejich počet zvýšil jen o dva procentní body.

„Lidé tento postoj – nevyjet, zůstat doma – zaujali už před měsícem a během toho měsíce jsou neustále utvrzováni v tom, že jediná varianta je doma. Uvolnění, možnost vycestovat do zahraničí je teprve v podstatě krátce,“ vysvětluje Radiožurnálu ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Názor Čechů na dovolenou v zahraničí se příliš nezměnil | Zdroj: Median

Od cestování do zahraničí nejvíc lidi odrazuje horší epidemiologická situace v cílové zemi než v Česku. Uvedlo to 82 procent dotázaných. Následuje karanténa po návratu a nošení roušky během dovolené.

Dovolená podle barev na semaforu. Do červené můžete jen na vlastní riziko, varuje náměstek Smolek Číst článek

Často ale respondenti v průzkumu zmiňovali taky povinnost nechat se otestovat na covid-19. To uváděli i lidé, které oslovil Radiožurnál: „Kombinace obojího. To, že bych pak musel do karantény a zároveň test.“

Dvě pětiny dotázaných nejsou podle průzkumu ochotné platit za test ani korunu. Další třetina pak maximálně tisíc korun za celou rodinu.

Jasná pravidla pro cestování do zahraničí zatím vláda nezveřejnila. Není tak zřejmé, jestli bude po návratu do Čech vyžadován test na covid nebo karanténa. Průzkumu společnosti Median se 20. a 21. května zúčastnilo 1007 respondentů starších 18 let.

Čechy by od cesty do zahraničí nejvíc odradila epidemiologická situace a karanténa po návratu | Zdroj: Median