Co na puchýře? Kobercová páska, radí dálkový chodec. Vždy také bere kostivalovou mast a brufen

Stezku Českem o dvakrát tisíci kilometrech (ze západu na východ severní cestou a zpátky po jižní) vytvořil se svými přáteli dálkovými chodci Martin Úbl z Plzně. Jako host magazínu Zdravíčko poradil, jak přežít ultradlouhé, dlouhé, ale třeba i kratší pěší výlety ve zdraví. Varuje hlavně začátečníky, aby zbytečně nepřeceňovali síly. České Budějovice 11:30 26. června 2022

„Na dálkových trasách máte poměrně dost času a záleží, jak s ním nakládáte. Je lepší jít na začátku pozvolna. A když vás tělo pustí, nic vás nebolí, můžete pomalu přidávat na nějaký počet kilometrů, který bude komfortní,“ říká.

Martin Úbl zdolal mnoho náročných a dlouhých tras po celém světě. Má tedy i dost zkušeností s bolestí. „Vždycky nějaká přijde, ale právě díky tomu, že máte ten čas, se to dá pokaždé vyřešit. Můžete zvolnit, namočit nohy do rybníka a hlavně se naučíte poslouchat své tělo. Když vás začíná něco bolet, prostě snížíte zátěž, dáte si volný den, a tím se spousta věcí vyřeší,“ vypráví.

Doporučuje mít v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci Záchranka a využít ji při vážnějších úrazech. Na povrchová zranění je možné koupit mastný tyl, který ránu překryje a ochrání před infekcí.

Martin Úbl ale také nikdy nevyráží bez kostivalové masti a tejpovací nebo kobercové pásky. „Klasická kobercovka zachrání natažené svaly, šlachy, vždy pomůže to zatejpovat. To, co nevyřeší kostivalová mast, vyřeší páska. Dá se s troškou nadsázky říct, že naše lékárnička obsahuje kostivalku, kobercovku a brufen, s tím se dá zvládnout všechno,“ směje se.

Na puchýře kobercovou pásku

Nejčastější komplikací na pěších výletech jsou puchýře. Martin Úbl radí vždy suché ponožky a jeden osvědčený trik.

„To je rada, kterou jsem dostal v Nízkých Tatrách při svém prvním přechodu. Tam přišel borec, sundal boty a měl všude na nohách právě kobercovou pásku. Řekl, že jakmile začne červenat kůže, už je trošku cítit, že to pálí, nebo se udělá puchýř, máme se vykašlat na všechny náplasti s polštářkem a oblepit to natvrdo kobercovou nebo tejpovací páskou,“ prozrazuje.

Puchýř zmizí, jiný se neudělá, Pásku je ale nutné na nohách nechat, dokud sama neodpadne. „Celá naše banda tenhle trik používá a za dvacet let nikdo neměl jediný puchýř. Nesmíte se toho bát a také nesmíte pásku potom strhávat. Je opravdu nutné počkat, až kobercovka sama třeba ve sprše odpadne,“ dodává chodec.

Páska podle něj v botách a ponožkách vůbec nepřekáží. „Vůbec o tom nevíte, to vám garantuji. Můžete se s tím koupat, je to naprosto v pohodě. Vůbec nemá cenu řešit nějaké náplasti, polštářky, nalepíte kobercovku a máte vyřešeno na celý trek. To je jedna z nejlepších rad, jakou jsem kdy dostal. Prošli jsme celý svět a bez puchýřů,“ popisuje.

Chodce mohou potrápit také zanícené nehty, stínky, později nehet, který sleze. Jako prevenci Martin Úbl doporučuje vzít na cestu nůžtičky a o nehty se starat.

„Ještě předtím bychom si ale měli koupit boty, které jsou o číslo větší. Pak může dobře pracovat klenba a při chůzi z kopce nenaráží prsty do špičky boty. Díky tomu nevzniknou otlaky a další problémy. Dneska už i v obchodech s turistickou obuví bývají nakloněné plošiny, kde si to můžete vyzkoušet,“ doplňuje.

Celý rozhovor s Martinem Úblem o dálkových pochodech, drobných i větších úrazech a tipech pro cestovatele si poslechněte v magazínu Zdravíčko.