Únava pilotů, spánek cestujících, zátěž na organismus. Chystá se rekordní dvacetihodinový let

Australské aerolinky Qantas chtějí uskutečnit první let mezi New Yorkem a Sydney bez mezipřistání. Zcela nový model Boeingu 787 Dreamliner má podle plánu odstartovat z New Yorku v sobotu ve tři hodiny ráno našeho času a čeká ho trasa dlouhá 16 tisíc kilometrů. Testovací let je vedený jako soukromý a potrvá necelých dvacet hodin. Na palubě Boeingu Dreamliner bude celkem padesát lidí, převážně zaměstnanců společnosti Qantas. New York/Sydney 8:37 18. října 2019 Společnost Qantas Airways Limited je australská letecká společnost sídlící v Sydney. Ilustrační foto.

Všichni včetně posádky budou vybaveni technologiemi, které budou sledovat pozornost pilotů, spánek a aktivitu cestujících, ale taky třeba osvětlení a jeho dopad na náladu lidí. Cílem je zjistit, jak se vypořádat s takzvaným jet lagem, tedy narušením biorytmu po přesunu mezi časovými pásmy.

Test je součástí výzkumného projektu Sunrise, který počítá se zavedením pravidelných přímých letů z východního pobřeží Austrálie do Londýna a New Yorku. Další dva testovací lety plánují aerolinky Qantas v listopadu a prosinci. Pokud by byly tyto testovací lety úspěšné, veřejnost může s touto linkou počítat nejpozději od roku 2022.

Společnost Qantas Airways Limited je australská letecká společnost sídlící v Sydney. Jedná se o třetí nejstarší nepřetržitě působící aerolinky na světě. Testovací let z New Yorku do Sydney není první ultradálkový let této společnosti.

Loni totiž Qantas Airways spustily linku z Perthu do Londýna, které je podle dopravce vytížené a od začátku ziskové.