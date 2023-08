‚Nejnebezpečnější úsek K2.‘ Šance na záchranu pákistánského nosiče nebyla, myslí si horolezec Jaroš

Pákistánec Muhammad Hasan se zranil při pádu během upevňování fixních lan ve výšce 8300 metrů. Žil ještě několik hodin a jak ukázaly záběry z dronu jedné z výprav, prošlo kolem něj asi 70 horolezců. Nikdo mu nepomohl. „Dostat se pak z místa, které je na K2 jedním z nejnebezpečnějších, kde se odehrávají téměř všechny tragédie, by bylo nemožné,“ uvedl pro Radiožurnál český horolezec Radek Jaroš. Rozhovor Praha 17:06 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horolezec Radek Jaroš | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Podle Reinholda Messnera je tragédie důsledkem toho, že tradiční sportovní horolezectví nahradil spíše turismus, který slouží movitým dobrodruhům, což znamená, že výprava na osmitisícovku už je čímsi běžným, co lze objednat jako zájezd. Souhlasil byste s takovým pohledem?

Ano, bohužel s tím musím souhlasit. Z toho, co jsem k tomu slyšel, už bych se v tomto případě skoro ohrazoval proti označení „horolezci“. V současné době přesně, jak říká Messner, si člověk objedná několik desítek šerpů, kteří zafixují lany i K2 od základního tábora až po vrchol.

Tihle lidi jsou takoví, kteří nikdy předtím třeba nedrželi cepín v ruce, nikdy nevylezli žádnou severní stěnu nebo jakékoliv hory. Kolikrát ani nelezli ve skalních terénech. Slovo horolezec by asi bylo potřeba začít používat někde jinde.

Zmíněné záběry z dronů zachytil rakouský alpinista Wilhelm Steindl, který řekl německému deníku Bild, že si myslí, že kdyby byl Hasan původem ze Západu, ostatní by mu pomohli. Co si o tom myslíte vy?

Množství lidí, které ho překročilo, bylo neuvěřitelné. Ale aby to natočil ten dron, tak by tam musel viset asi dvě hodiny, než by to všechno nafilmoval. Myslím, že je to trošku přitažené za vlasy. Stejně jako to, že se hraje na nějakou strunu „chudák Pákistánec“. Hory jsou plné evropských nebo amerických či asijských horolezců.

Vzhledem k tomu, co o tragédii víme, jaké byly vůbec šance na záchranu života pákistánského nosiče?

Žádné. Byl to člověk, který měl malé dispozice na to být výškovým nosičem, což bohužel vedlo k nějakému zranění. Dostat se pak z místa, které je na K2 jedním z nejnebezpečnějších, kde se odehrávají téměř všechny tragédie, by bylo nemožné. Velice často tam padá led.

Takže to, že ho překračovali, tomu se nedivíte, protože mu nebylo pomoci?

Divím. Samozřejmě, že to není dobře. Ale nevím, v jakém byl stavu a dostat ho tam odtud dolů, by bylo nemožné.

Jak si vysvětlit, že zdolávají K2, která je nejtěžší na světě, i zástupy lidí?

Protože jak jsem říkal – šerpové natáhnou fixní lana zespodu až na vrchol a vy nemusíte být horolezci. Pak se šplhá jenom po laně