Rajčatové pivo se na Ukrajině stalo hitem. Kořeněný hustý nápoj bez pěny prý chutná hlavně ženám

  • Rajčatové pivo Krev Moskala v Kyjevě ochutnala i zpravodajka Bára Vránová | Foto: Bára Vránová | Zdroj: Český rozhlas

  • Další fotografie (5)

Rajčata patří do salátu nebo do omáčky, někdy ale mohou skončit i v půllitru. Z rajčatového piva se na Ukrajině stala atrakce, kterou místní sládci dovedli k dokonalosti – a trochu v tom hraje roli i patriotismus. Nápoj, který se jinde neuchytil, si získal davy fanoušků. Místní říkají, že kdo ho ochutná poprvé, většinou o tom hned začne vyprávět.

Rajčata a pivo je kombinace, která na první poslech zní trochu absurdně. Ale v Kyjevě má už své stálé místo. Například v podniku Konteyner patří rajčatové pivo k vůbec nejoblíbenějším v nabídce. Podle barmana Vladyslava je v tom i trocha ukrajinské hrdosti. Tento neobvyklý nápoj sice jeho krajani nevymysleli, ale přivedli ho podle něj k dokonalosti.

Zápisník Báry Vránové

„První rajčatové pivo se objevilo ještě v Rusku, kolem roku 2012. Jenže tam se neujalo. My jsme si tu technologii vzali, trochu ji upravili – a u nás se to rozšířilo. V tomto pivu se spojuje se slad, rajčatové pyré, spousta koření a trochu chmele. Výsledek je něco mezi pivem a ostrým koktejlem,“ popisuje.

Kvalitních rajčat mají na Ukrajině opravdu dostatek. A místní pivovarníci si s nimi rádi hrají. Proto se tu z exotického experimentu stala během několika let běžná součást nabídky.

„Každý pivovar má dnes vlastní verzi. V Oděse třeba uvařili rajčatové pivo s názvem Krev Moskala – tedy Rusa. Ten název asi mluví sám za sebe… Každopádně u nás v Konteyneru se každý pátý host rozhodne právě pro rajčatové pivo. Kupodivu hlavně ženy,“ dodává barman.

Proč si Ukrajinci tohle neobvyklé pivo tak oblíbili? Odpověď je jednoduchá: „Je ostré, hutné, trochu připomíná polévku, proto funguje skvěle k pečenému masu. Když ho člověk ochutná poprvé, většinou o tom začne hned vyprávět známým. A tak se to šíří dál,“ vysvětluje Vladyslav a pokládá přede mě malou sklenici toskánské verze Krve Moskala na ochutnání.

Na první pohled to vypadá jako rajčatová šťáva – sytě rudá tekutina bez pěny. A chuť? Jako perlivý rajčatový protlak se špetkou chilli. Rozhodně zážitek.

Dnes už nejde jen o jednu recepturu. V kyjevských barech a pivovarech existují desítky variant. Některé jsou hodně ostré, jiné jemnější, s bazalkou, někdy dokonce s okurkou. „Liší se podle rajčat, podle koření, podle hustoty. Někdy působí skoro jako nálev z okurek. Já osobně jsem vyzkoušel přes dvě stě různých druhů,“ říká barman.

Ukrajinská pivní scéna ukazuje, že i v zemi, která se s tímto nápojem nikdy tolik nespojovala, může vzniknout překvapivě silná kultura. Rajčatové pivo se z kuriozity změnilo v součást nabídky desítek podniků a podle Vladyslava je čím dál pravděpodobnější, že host v Kyjevě dostane k šašliku právě červenou kořeněnou variantu místo klasického ležáku.

A jak říkají místní – stojí to aspoň za zkoušku.

Bára Vránová

