Rakousko daruje osmnáctiletým jízdenky na příští rok. Chce zvýšit popularitu veřejné dopravy u mladých

Rakouská vláda se příští rok lidem, kteří dosáhnou 18 let věku, chystá darovat roční jízdenku na veřejnou dopravu. Informovaly o tom agentury APA a DPA s odkazem na návrh rakouského státního rozpočtu. Jízdenku známou jako Klimaticket lze použít pro cesty městskou dopravou i meziměstskou dopravou. Cílem opatření je učinit cestování veřejnou dopravou mezi mladými populárnější. Vídeň 7:16 19. října 2023

Síťovou jízdenku Klimaticket zavedlo Rakousko v roce 2021. Použít ji lze podle agentury APA téměř ve všech prostředcích veřejné dopravy, a to hlavně ve vlacích, autobusech a spojích městské hromadné dopravy. Roční jízdenka stojí 1095 eur (27 000 korun), pro lidi ve věku do 25 let platí snížená sazba 821 eur (20 000 korun).

Podle ministryně pro klima Leonore Gewesslerové dostanou čerství dospělí díky jízdence zdarma „kousek svobody navíc“. Vládní dárek k narozeninám má také propagovat veřejnou dopravu mezi lidmi, kteří vstupují do dospělého života. Rakouský státní rozpočet to má v příštím roce stát zhruba 120 milionů eur (skoro tři miliardy korun).