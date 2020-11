Test na covid-19 bude povinný pro cestovatele z Řecka. Pro Kanárské ostrovy se naopak ruší

Od pondělí budou potřeba testy na koronavirus při návratu z Řecka, povinné budou také pro přijíždějící cizince. Na cestovatelském semaforu totiž bude červené. Naopak Lotyšsko se po týdnu vrátí do oranžové barvy upozorňující na střední míru rizika, při níž musí při cestování do Česka předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci. Praha 16:17 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovatelská mapa ministerstva zdravotnictví z pátku 20.11. | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nové nařízení vyplývá z pátečního opatření ministerstva zdravotnictví, danou informaci potvrdilo též ministerstvo zahraničí. Do oranžové se přesunou i některé oblasti jako španělské Kanárské ostrovy a portugalské Azory a Madeira.

Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na 100 000 obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to týká jen Vatikánu. Střední míru rizika nákazy mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100 000 obyvatel za poslední dva týdny.

Při cestování do Česka z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Od pondělí budou do této skupiny řazeny Estonsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Lotyšsko a Irsko, Kanárské ostrovy, Azory a Madeira.

Vysokou míru rizika nákazy mají země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100 000 obyvatel za poslední dva týdny. U „červených“ států platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do země. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelné cestě do určité země.

Do zemí označených červenou barvou je možné cestovat v nutných případech až na 24 hodin bez negativního testu na onemocnění covid-19. Týká se to cest ze zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů. Do úterý platila obecná výjimka maximálně na 12 hodin.