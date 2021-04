Řecko a Chorvatsko nečekají na covid pas. U turistů postačí potvrzení o očkování či negativní PCR test

Řecko a Chorvatsko se rozhodly nečekat na závěr unijní debaty o takzvaném vakcinačním pasu a vydaly se vlastní cestou. Tradiční dovolenkové destinace se rozhodly uznávat vakcíny a na jejich základě obnovit turismus. Obě země se budou postupovat také na základě dohod se Srbskem či Izraelem. Evropská komise chce mít covid pas hotový do června. Od stálého zpravodaje Atény/Záhřeb 16:43 3. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řecko a Chorvatsko se rozhodly podpořit turismus a rozhodly se uznávat vakcíny jakožto vstupenku do zemí | Foto: Costas Baltas | Zdroj: Reuters

Pobyt si v Řecku a Chorvatsku si budou užít turisté, kteří budou mít potvrzení, že byli očkovaní, nebo prodělali onemocnění covid-19 v průběhu posledních tří měsíců, nebo budou mít negativní PCR test.

Atény a Záhřeb tak nečekají na společnou shodu v rámci Evropské unie, byť tamní úřady doufají, že vznikne co nejdříve. Řecko ostatně bylo první unijní zemí, odkud zaznívaly hlasy, že by společný covid pas měl být.

Úřady přitom plánují, že budou uznávat i vakcíny, které dosud nebyly schválené Evropskou lékovou agenturou (EMA). Cestovat do zemí tak budou moci i lidé očkovaní čínskou vakcínou nebo ruským Sputnikem V.

Obě země se k tomu rozhodly přistupovat bilaterálně. Například Chorvatsko už ústy svého ministra vnitra Davor Božinović oznámilo, že do země bude moci přijet každý, kdo bude očkovaný jakoukoliv vakcínou.

Obdobně postupuje také Řecko, které uzavřelo například bilaterální dohodu se Srbskem nebo Izraelem.

Kvůli samostatnému postupu a zároveň sdílení Schengenského prostoru, však vyvstává Řecku konflikt s Evropskou komisí.

Důležitým faktorem radikálního postupu je turismus, který je pro obě země klíčový a chtějí se na turistickou sezonu připravit co nejdříve.

Pro Čechy to bude znamenat jediné: kdo bude očkovaný, bude mít do země snazší přístup. Jinak se oproti minulému létu nic nemění a do zemí bude možné cestovat také s negativním PCR testem.