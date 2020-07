Vlak RegioJetu projel bez problémů přes Slovinsko. ‚Získali jsme výjimku,‘ řekl Jančura o rozestupech

Obavy z cesty přes Slovinsko se nenaplnily. První spoj společnosti RegioJet do chorvatské Rijeky po koronavirové krizi projel přes sousední zemi bez problémů, i když v soupravě nebyl dodržen požadavek na rozestupy cestujících. Ve středu o tom informovala česká média. Přitom ještě v pondělí české ministerstvo dopravy serveru iROZHLAS.cz tvrdilo, že rozestupy požadované ve Slovinsku bude muset dodržet i společnost RegioJet. Praha/Rijeka 9:24 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obavy z cesty přes Slovinsko se nenaplnily. První spoj společnosti RegioJet do chorvatské Rijeky po koronavirové krizi projel přes sousední zemi bez problémů, i když v soupravě nebyl dodržen požadavek na rozestupy cestujících (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Obávaný zákaz vjezdu do Slovinska nenastal, vlak po výměně lokomotivy v Hodoši pokračuje dál,“ informoval ve středu v půl třetí ráno server zdopravy.cz.

Na RegioJet se tak skutečně nevztahovala povinnost dodržovat ve vozech hromadné dopravy rozestupy nejméně 1,5 metru. „Získali jsme výjimku,“ řekl přímo ve vlaku serveru Aktuálně.cz šéf společnosti Radim Jančura.

Tu dostali i díky tomu, že nejde o vnitrostátní spoj, na což už v pondělí upozorňoval mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. „Neprodáváme jízdenky z Lublaně do Rijeky, pouze prodáváme jízdenky z Prahy do Lublaně a z Prahy do Chorvatska, ze Slovenska do Lublaně, ze Slovenska do Chorvatska, ale nemáme tam vnitrostátní přepravu,“ dodal pro server iROZHLAS.cz Ondrůj.

Společnost nezajišťuje nejen dopravu mezi dvěma slovinskými městy, ale ani mezi Slovinskem a Chorvatskem. Dokonce podle Ondrůje není ani možné cestou zpět z Chorvatska vystoupit ve slovinské metropoli Lublani.

České ministerstvo zahraničí přitom na svém webu stále uvádí, že ve veřejných dopravních prostředcích „je třeba dodržovat pravidla minimálních rozestupů mezi lidmi, alespoň 1,5 m. Povinnost dodržovat minimální rozestupy platí také pro cestující ve veřejných dopravních prostředcích a hromadných dopravních prostředcích tranzitujících přes území Slovinska. Jejich nedodržení může v případě mezinárodní přepravy osob vést k nevpuštění vozidla do země“.

Konzultace se Slovinci

Server iROZHLAS.cz se proto v pondělí zeptal na názor českého ministerstva zahraničí, pod které doprava spadá. Český resort na svém stanovisku trvá. Podle ministerstva zahraničí navíc nejde o nové opatření.

„Za problémy způsobené nedodržováním pravidel ze strany dopravce nenese ministerstvo zahraničních věcí žádnou odpovědnost. Ve Slovinsku nejde o žádnou novinku, s tímto pravidlem počítal například už repatriační spoj, který ministerstvo zahraničních věcí ze Slovinska vypravovalo v polovině března,“ doplnila mluvčí resortu Zuzana Štíchová.

Ondrůj ale celou dobu trval na tom, že na RegioJet se toto nařízení nevztahuje. „Problematiku jsme konzultovali a hned na začátku jsme se na ni ptali našeho slovinského partnera, což jsou Slovinské železnice, které jsou zároveň dopravcem na slovinském území. Opakovaně nám bylo potvrzeno, že je to zaprvé ve formě doporučení a za druhé, že se to těchto vlaků netýká, že s tímto není žádný problém. Bez toho, abychom to ověřili, bychom tuhle věc nerealizovali,“ popsal mluvčí.

Před týdnem ale měl s nařízením o rozestupech problém autobus české cestovní kanceláře Victoria. Jak informoval server CNN Prima News, slovinský policista na chorvatských hranicích nepustil autobus plný českých turistů do země. Kromě toho, že cestující neměli rozestupy 1,5 metru, řidiče od nich neoddělovalo plexisklo. Autobus musel nakonec jet přes Maďarsko.

I proto v úterý informovala společnost Leo Express, že bude od 10. července do 12. září vypravovat autobusy do Chorvatska s rozestupy, které jsou požadované ve Slovinsku.