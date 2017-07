Řidiče čeká nejkritičtější víkend roku. Na cestu se vydá až deset milionů lidí

Už minulý víkend byl pro všechny motoristy varováním. Především na cestě k Jadranu, a to jak do Itálie, tak do Chorvastka, stály dlouhé kolony. Na některých místech řidiči nabrali až sedmihodinová zpoždění. Ještě horší scénář se očekává o tomto víkendu. Kritická bude opět hlavně sobota.

Praha 13:00 27. července 2017