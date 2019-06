Chcete netradiční suvenýr ze světové metropole umění? Pořiďte si originální tetování

Zní trochu jako holicí strojek, ale moc vousů ani vlasů byste tímhle přístrojem nezkrátili. Místo nástavců je v něm totiž zabodnutá jedna špičatá jehla, která slouží k tetování. Pánem tohoto malého vrnícího strojku je Alessandro Capozzi, majitel tetovacího studia v Římě.

„Studio jsem otevíral jako galerii a zároveň jako tetovací salon,“ vypráví. „Snažíme se pozvednout úroveň naší práce. Nikdo by asi nechtěl přijít do tetovacího studia a být vyděšený při pohledu na potemnělou, zakrvavenou místnost s podivným chlápkem. Chcete vědět, že to, co si necháváte tetovat na tělo, je umění. Neděláte to jenom proto, že chcete naštvat svoje rodiče.“

Co Ital, to tetování

Alessandro je charismatický mladý Ital, který už od pohledu dělá čest svému zaměstnání. Sám má totiž potetovanou celou ruku i šíji. Tetování pro něj není jen zdrojem obživy, ale taky uměním. A podobný přístup podle něj má hodně jeho krajanů:

„Tetování jsou v Itálii stále oblíbenější. Snadno si toho můžete všimnout na pláži – devadesát procent lidí, které tam potkáte, má tetování. A je jedno, jestli to jsou mladí nebo starší lidé, všichni mají tetování. Vlastně je těžší potkat někoho, kdo ho nemá.“

„Italové se velmi rádi projevují. Navíc obzvlášť v Římě máme hodně rádi umění, vždycky jsme tu žili mezi umělci. Proč bychom se tedy takhle nemohli vyjádřit přímo na těle?“

Tetování pro každého

Podle Alessandra jsou už pryč doby, kdy tetování měli jen námořníci, rebelové a lidi z okraje společnosti. Teď k němu chodí jak vrcholoví manažeři, tak i „lidi ulice“, kteří si všimnou jeho tatérského salonu.

„Máme klienty z celého světa i z různých společenských vrstev. Máme tady právníky, modelky, celebrity i lidi z ulice, kteří si náš všimnou. Rádi pracujeme s klienty ze zahraničí, protože si myslíme, že nás to rozvíjí,“ vysvětluje Alessandro.

Daniele si z Alessandrova salonu odnáší tetování na lýtku | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhas

Jednou z jeho zákaznic je i Julia, která kvůli tetování přijela až z Kalifornie. „Dneska mi budou tetovat obrázek anděla na houpačce. Je to vlastně soška, kterou mi dala matka, když jsem byla malá. Vždycky mi říkala, že ten anděl jsem já, jak se dívám nahoru,“ říká a dodává, že nechat si udělat tohle tetování u jednoho z nejlepších italských umělců je pro ni výjimečná zkušenost.

Na zvědavé otázky odpovídá, že tetování sice trochu bolí, ale je to také do jisté míry očistný zážitek.

Vzpomínky na domov

To Daniel si Alessandrova studia všiml náhodou, když šel kolem. Líbilo se mu prostředí i typ tetování, která v salonu dělají. Zaměřují se totiž hlavně na menší, černobílé a detailně provedené obrázky.

„Je to lahvička, ve které jsou hory a taky moře. Můj otec pochází z jižní Itálie, proto to moře. Ten druhý obrázek zase připomíná kraj, odkud pochází moje matka,“ popisuje, co si tu nechal vytetovat.

Výzdoba Alessandrova salonu. Předlohy jednotlivých tetování jsou propracované do detailu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhas

Kvalitě zpracování samozřejmě odpovídá i cena a Alessandro připouští, že jeho studio patří mezi ty dražší: „Neradi spěcháme, raději si dáme záležet. Cena začíná obvykle na 100 eurech za malá tetování, ta větší stojí něco kolem 300 eur.“

Alessandro si mě celou dobu tak trochu prohlíží, přeměřuje a nejspíš na mě hledá nějaké to tetování. Žádné totiž nemám. Jestli jsem si ale něco z jeho salonu odnesl, tak je to hlavně přesvědčení, že tetovací salon opravdu nemusí být potemnělý a zakrvácený přístěnek a že je to skutečně umění. A kde jinde si toto umění dopřát než ve městě zasvěceném umělcům.