Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi je opravený. V budoucnu přibude meditační zahrada

Po deseti letech prací se objekt proměnil v interaktivní muzeum, kulturní a vzdělávací institut. „Je to živé centrum a dům inspirace,“ řekl zakladatel správcovské organizace William E. Lobkowicz.

Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi na Mělnicku

„Máme 11 místností a každá z nich má vlastní téma,“ uvedla kurátorka muzea Eleonore Kinsky. Pro návštěvníky je připravená interaktivní expozice včetně audiovizuální technologie. 

Expozice diváka přenese do prostředí středočeské vesnice v polovině 19. století. V české verzi hovoří více než 20 hereckých osobností. Návštěvníky provázejí nejen skladatelovým dětstvím mimo jiné Viktor Dvořák nebo Marek Eben.

Některé exponáty zapůjčilo České muzeum hudby. Jde třeba o originál osobních Dvořákových věcí, mimo jiné dýmky nebo dobové hudební nástroje.

„Na expozici je zcela výjimečné to, že stojí na pevných vědeckých základech,“ dodal ředitel muzea Emanuele Gadaleta.

Podle kurátorky jsou připraveny další vzdělávací aktivity, například spolupráce s hudebními akademiemi. 

„V následující sezoně areál obohatí meditační zahrada,“ doplnil Lobkowicz. Celková investice dosáhla zhruba 150 milionů korun.

Původně řezníkem 

Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v tehdejším vesnickém hostinci. Budovy jsou od roku 1958 zapsané jako kulturní památka. Organizace House of Lobkowicz převzala správu budovy v roce 2019, dříve byla pronajatá Národnímu muzeu.

Dvořák měl jako prvorozený syn původně převzít otcovu řeznickou živnost, ale už v dětství začal hrát na housle. Jeho mimořádný talent rozpoznal učitel Antonín Liehmann v nedalekých Zlonicích.

Dvořákovu nejznámější symfonii Devátou (Z nového světa) měl s sebou v roce 1969 první člověk na Měsíci, americký astronaut Neil Armstrong.

Dvořák byl i ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku. Mezi jeho nejznámější opery patří Rusalka a Armida. Zemřel 1. května 1904 v Praze.

House of Lobkowicz spravuje pět kulturních památek: Lobkowiczký palác na Pražském hradě, zámek Nelahozeves a nedaleký rodný dům Antonína Dvořáka, zámek Roudnice a hrad Střekov.

