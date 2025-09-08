Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi je opravený. V budoucnu přibude meditační zahrada
Po deseti letech prací se objekt proměnil v interaktivní muzeum, kulturní a vzdělávací institut. „Je to živé centrum a dům inspirace,“ řekl zakladatel správcovské organizace William E. Lobkowicz.
„Máme 11 místností a každá z nich má vlastní téma,“ uvedla kurátorka muzea Eleonore Kinsky. Pro návštěvníky je připravená interaktivní expozice včetně audiovizuální technologie.
Hluboká, zámek Kratochvíle nebo Třeboň. Jihočeské památky letos navštívilo přes 360 tisíc turistů
Číst článek
Expozice diváka přenese do prostředí středočeské vesnice v polovině 19. století. V české verzi hovoří více než 20 hereckých osobností. Návštěvníky provázejí nejen skladatelovým dětstvím mimo jiné Viktor Dvořák nebo Marek Eben.
Některé exponáty zapůjčilo České muzeum hudby. Jde třeba o originál osobních Dvořákových věcí, mimo jiné dýmky nebo dobové hudební nástroje.
„Na expozici je zcela výjimečné to, že stojí na pevných vědeckých základech,“ dodal ředitel muzea Emanuele Gadaleta.
Podle kurátorky jsou připraveny další vzdělávací aktivity, například spolupráce s hudebními akademiemi.
„V následující sezoně areál obohatí meditační zahrada,“ doplnil Lobkowicz. Celková investice dosáhla zhruba 150 milionů korun.
Původně řezníkem
Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v tehdejším vesnickém hostinci. Budovy jsou od roku 1958 zapsané jako kulturní památka. Organizace House of Lobkowicz převzala správu budovy v roce 2019, dříve byla pronajatá Národnímu muzeu.
Z bývalé rozvodny je udírna, náhon se využívá k chlazení piva. Továrna ve Víru znovu ožívá
Číst článek
Dvořák měl jako prvorozený syn původně převzít otcovu řeznickou živnost, ale už v dětství začal hrát na housle. Jeho mimořádný talent rozpoznal učitel Antonín Liehmann v nedalekých Zlonicích.
Dvořákovu nejznámější symfonii Devátou (Z nového světa) měl s sebou v roce 1969 první člověk na Měsíci, americký astronaut Neil Armstrong.
Dvořák byl i ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku. Mezi jeho nejznámější opery patří Rusalka a Armida. Zemřel 1. května 1904 v Praze.
House of Lobkowicz spravuje pět kulturních památek: Lobkowiczký palác na Pražském hradě, zámek Nelahozeves a nedaleký rodný dům Antonína Dvořáka, zámek Roudnice a hrad Střekov.