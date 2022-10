V Rosicích na Chrudimsku vzniká stezka, která připomene zaniklou železniční trať

Na Chrastecku budují stezku, která má oživit vzpomínky na starou železniční trať. Spojovala Chrast a Hrochův Týnec a zanikla před víc než čtyřiceti lety. Obce se snaží zajímavou historickou kapitolu připomenout, třeba i replikou sloupu z dob Rakousko-Uherska, nebo příběhem vlaku, který vyletěl do povětří. Rosice (Chrudimsko) 15:28 29. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rosice jsou v přípravách nejdál, nechaly vyrobit dokonce repliku sloupu z dob rakouského mocnářství, tedy odkaz na založení trati (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Byl to asi dvanáct kilometrů dlouhý úsek mezi Hrochovým Týncem a Chrastí. Provoz tam byl spuštěný v roce 1899 a trať vznikla hlavně kvůli napojení hrochovotýneckého cukrovaru, sloužila k navážení materiálu.

Později tam jezdily i osobní vlaky, ale dráha hned několikrát bojovala o svoji existenci. Nakonec byla kvůli nízké vytíženosti zrušená v roce 1978 a poslední koleje byly vytrhané v roce 2005.

Nová stezka po stopách železnice bude kopírovat trať i původní zastávky. Těch má být celkem sedm, po dvou v Hrochově Týnci a Rosicích, zbývající na chrastecké straně.

Jsou to taková odpočívadla pro turisty doplněná o informační panely, které mají historii železnice připomínat.

Vlaky s cukrem i municí

Rosice jsou v přípravách nejdál, nechaly vyrobit dokonce repliku sloupu z dob rakouského mocnářství, tedy odkaz na založení trati. A do jejich katastru spadá i asi nejznámější okamžik cukrovarské dráhy.

Před koncem války na ní byly odstavené německé vagóny s palivem a municí, na které v dubnu 1945 zaútočil sokolský odboj. Výbuch po sobě nechal kráter široký desítky metrů a rozbil okna v okolních vesnicích. I tuhle kapitolu stezka připomene.

První návštěvníci můžou na stezku vyrazit už za pár dnů. Rosická část by měla být dokončená příští týden. Bude to sice jen první úsek, ale další by měly následovat v řádech měsíců. Celá stezka by měla být dokončená nejspíš na jaře.