Ryanair bude od listopadu uznávat palubní vstupenky jen v digitální formě. Ušetří tak 300 tun papíru

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě. Znamená to, že už si ji nebudou moci stáhnout a při kontrole před nástupem do letadla ji předkládat vytištěnou na papíře, píše server Daily Mail.

„Končíme s papírovými palubními vstupenkami,“ řekl šéf Ryanairu Michael O´Leary. Až 90 procent cestujících podle něho už využívá ty digitální v aplikaci společnosti.

„Chceme, aby tuto technologii ve svém chytrém telefonu používal každý zákazník,“ řekl O´Leary, podle něhož toto opatření cestování zjednoduší a lidé budou mít všechny doklady k letu i informace o něm na jednom místě.

Ryanair také tvrdí, že se takto ušetří 300 tun papíru ročně. Pro lety do Maroka a po nějakou dobu i do Albánie budou nadále potřeba vytištěné boarding passy.

Pokud se někomu stane, že cestou na letiště telefon ztratí nebo se mu vybije, vydá mu Ryanair náhradní papírovou palubní vstupenku.

Ovšem jen tehdy, pokud se takový zákazník ještě před příjezdem na letiště registroval on-line. U této letecké společnosti platí, že cestující, kteří takzvaný check-in neprovedou přes internet, za registraci na letišti musí zaplatit.

Daily Mail uvádí, že O´Leary také nedávno oznámil, že Ryanair zvýší příplatky pro své zaměstnance, kteří přistihnou cestující, již se snaží dostat na palubu letadla zavazadlo s většími než povolenými rozměry.

Doposud si takto mohli přivydělat nejvýše 80 liber (2260 korun) měsíčně. Šéf Ryanairu uvedl, že pro takové chování cestujících neexistuje omluva. „Chci, aby náš pozemní personál chytal lidi, kteří podvádějí,“ řekl.

U Ryanairu mají cestující v ceně letenky jen příruční zavazadlo, které se vejde pod sedadlo v letadle. Za jiná si musejí připlatit.

