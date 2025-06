Safari v dole pod Krušnými horami. ‚Je tu víc zvěře než v okolních lesích,‘ říká ekolog

„To, co je snižuje viditelnost a visí ve vzduchu, není prach z dolu, to je inverzní oblačnost. Lom už dávno nepráší, vzduch se tady za posledních deset patnáct let výrazně zlepšil. Má lepší parametry než v Plzni nebo v Praze,“ říká Jiří Křen, ekolog z České energie, který dohlíží na rekultivaci dolu.

„To je jak v lázních,“ rozhazuje nadšeně rukama kolem sebe přírodovědec a ukazuje, jak se důlní krajina mění. „Tady v tomto jezeře, kde je mimochodem velmi čistá voda, hnízdí až osmdesát procent kriticky ohrožených druhů ptáků Ústeckého kraje,“ dodává.

Jiří Křen a Eva Maříková | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Přes cestu přeběhnou tři mladí mufloni a mizí v řídkém mlází, kde se schovávají samičky. Z trávy vyběhne zajíc a peláší směrem k jezírku, kde natahují štíhlé šíje dvě labutě. Kulisu romantické scenérii tvoří rozbrázděná krajina, která se terasovitě vrství podle toho, jak pokračovala těžba.

Po jedné straně ještě dramaticky vystupuje uhelná sloj, barví půdu do černa, do stejné barvy, jakou má hejno krkavců, které slétá k zemi. „Pochutnávají si na mršinách, které tu zůstanou po vlcích. Máme úlovek z fotopasti. Vlci chodí až do dolu,“ pokyvuje spokojeně hlavou přírodovědec Křen.

Jezero plní voda z hor a déšť | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Nejvyšší bod lomu je v nadmořské výšce 232 metrů. Na obzoru se rýsují Krušné hory, ze kterých vystupuje jako klenot osamocený zámek Jezeří, a pod ním leží dno vznikajícího jezera. „Už ho napouštíme, do pěti let se naplní vodou z hor a srážkami. Nevedeme sem vodu z řeky,“ říká mluvčí společnosti Česká energie Eva Maříková.

Právě ta má na starost otevření dolu pro turisty. „Přístup bude od obce Vysoká Pec, letošní trasa je dlouhá asi pět kilometrů, příští rok se propojí i s Černicemi. Bude to pro pěší a pro cyklisty, autům vjezd nepovolujeme,“ pokračuje Maříková.

Nečekaně zajímavou krajinu chce vidět hodně lidí. Rezervace na prohlídku terénními auty uspěla podle Evy Maříkové okamžitě. „Těch několik set šťastlivců si zarezervovalo místa během pěti minut,“ líčí.

‚Důsledek rekultivace‘

Nejzajímavější na celé důlní krajině jsou podle Jiřího Křena důsledky dvou různých způsobů rekultivace. „Ještě z doby komunismu přetrvává konvenční rekultivace, kdy řízeně vysazujeme vegetaci. Druhý způsob spočívá v tom, že se plochy obnovují samovolně. Ekosystém je potom stabilnější. To se týká asi šestnácti procent území dolu,“ vysvětluje Křen, shýbá se k tůni a ukazuje vzácné druhy ostřic, které tu díky složení půdy rostou. „Objevují se tu slaništní druhy. Třeba tenhle merlík je dost výjimečný. V půdě totiž chybí dusík,“ doplňuje.

Krajina dolu fascinuje už na první pohled. Působí jako z jiného geologické epochy, převažují kameny, horniny, hlína a mezi tím ostrůvky vegetace a vodní plochy různé velikosti. „Na ploše deseti metrů čtverečních tu můžete vidět osm druhů vážek a čtyři druhy žab,“ říká nadšeně Křen.

„Úplná pecka, tady není co řešit. To je perfektní území, z přírodovědného hlediska obrovsky cenné. Ekosystémy se tu střídají v rychlém sledu, přestože ten povrch, geologické prostředí, i jeho tvar je absolutně uniformní. Není potřeba jezdit jinam, důkazy přírodní hodnoty tady máme přímo pod nohama,“ myslí si Křen.

Česká energie vyvinula ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou aplikaci BioSafari, která nabízí virtuální prohlídku území i pohled do jeho budoucí podoby. „V aplikaci ale i v terénu je součástí prohlídky monumentální velkostroj RK5000, evropský unikát, který zatím zůstává na místě,“ uzavírá.

V sobotu 12. července budou objednané návštěvníky lomem vozit terénní auta, chystá se komentovaná prohlídka i virtuální prezentace. Otevřením dolu ČSA se nejen zpřístupní nový turistický cíl, ale také poprvé ukáže, jak může vypadat krajina po uhlí, když dostane druhou šanci.