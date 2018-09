Řecké Santorini nezvládá příliv turistů. Počet výletníků hodlá omezit na 8000 denně

Od března do prosince téměř každý den vysypou výletní lodě na řeckém ostrově Santorini tisíce návštěvníků, kteří zde pumpují peníze do místní ekonomiky prostřednictvím nákupů jídla, pití a cest na jeho severní část, kde sledují, jak slunce vklouzne do Egejského moře. Píše to list The Wall Street Journal. Někteří místní úředníci však tvrdí, že už toho viděli dost. „Ostrov je nasycený,“ říká starosta Nikos Zorzos. „Nezvládneme další turisty.“

Santorini 16:21 9. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít