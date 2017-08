Saudská Arábie chce v budoucnu přilákat více turistů. Na ostrůvcích v Rudém moři buduje nové resorty

Nové resorty by měly vzniknout na malých ostrůvcích, které jsou podél asi 200 kilometrů dlouhého saúdskoarabského rudomořského pobřeží. V tuto chvíli se projekt teprve rozjíždí. V první fázi by se od roku 2019 na ostrovech měla vybudovat základní infrastruktura jako letiště a další dopravní spojení, následovat by měly hotely a další ubytovací zařízení - což by mělo být hotovo o tři roky později, informoval Český Rozhlas Plus.

Cílem je v zemi rozjet turistický ruch a tím i rozšířit spektrum příjmů monarchie, která je závislá na klesajících výnosech z těžby ropy.

Saúdskoarabská letoviska chtějí mířit na bohatou klientelu, která vyhledává luxusní hotely, ať už místní Saúdskoarabskou, nebo i zahraniční. Návštěvníci by se podle projektu mohli těšit na moře s korálovými útesy, ale i přírodní rezervace s vzácnými přírodními druhy, například s arabskými leopardy nebo sokoly.

Kromě toho by letoviska měla nabídnout přírodní scenérie se spícími sopkami, nebo kulturní památky, jako například ruiny starobylého pouštního města Madá'in Sálih, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Ruiny starobylého pouštního města Madá'in Sálih, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. | Foto: SammySix | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Země podle iniciátora projektu, korunního prince Mohammeda bin Salmána, chce zmírnit velmi přísnou vízovou politiku, a tím se otevřít většímu počtu zahraničních návštěvníků. Už teď sice do země míří miliony cizinců ročně, ale jsou to spíš gastarbeiteři, nebo náboženští poutníci cestující do svatého města islámu Mekky. Teď by se měla otevřít i běžným turistům.