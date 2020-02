Retro, ale s atmosférou. Chata Švýcárna pod Pradědem stále čeká na investice

Cesta na Švýcárnu začíná pro většinu turistů v areálu Ovčárna, odkud je to pět kilometrů. První půlka cesty vede do kopce na sedla Posezení, napravo se vynoří z mlhy vysílací věž Pradědu, kam vede kilometrová odbočka.

Z Posezení klesá stopa zase dolů a po rychlém sjezdu se objeví starobylá, dřevem obložená Švýcárna. Před ní stojí hrozen lyžařů. „Jsme tu na kurzu, já třeba stojím na lyžích poprvé, ale docela mi to jde,“ směje se při rozhovoru pro Radiožurnál tmavovlasá studentka Eva a málem rozšlápne běžky, které spadly na schody její kamarádce.

Na chatě je i ve všední den odpoledne veselo. Servírka si odskočila jenom v tričku na cigaretku a klepe se jako osika. „Máme plno, sedí se všude,“ říká spěšně a mizí v chatě. U baru stojí rozjaření studenti, klopí do sebe Borůvkový sen a razítkují druhé servírce rameno.

Petra je děvče z města a na horské chatě je vůbec poprvé. „Nikdy jsem nebyla ani na horách, nelyžuju. Tady mi to doporučil kámoš. Je to tu takové rodinné proti brněnským restauracím,“ srovnává.

Jako za starých časů

Na Švýcárně přebývají především lyžařské kurzy. Je to chata jednoduchá a konzumenty nepřitahuje. Má čtyřicet osm lůžek a v provozu je do noci, ovšem pro neubytované zavírá už v sedm.

Se studenty brněnské Univerzity obrany se tu pravidelně zastavuje instruktor Ladislav. „Mám pocit, že by se tu ale mohlo investovat, protože v tomto stavu si chatu pamatuju už spoustu let. Občas je vevnitř i chladno. Ale je to tradice,“ dodává s nostalgií.

Investice by Švýcárně rozhodně neuškodila. Majitelem je už patnáctým rokem Josef Figura, kterému patří i hotel a sjezdovky na nedaleké Ovčárně. Kvůli letitým sporům s bývalým obchodním partnerem ale musel do insolvence.

„Švýcárna je krásná chata na skvělém místě. Už jsem měl i schválenou dotaci, chci ji opravit tak, aby vypadala jako chaty v Alpách. Původní vzhledem, ale moderní. Kvůli sporům z toho ale sešlo,“ vysvětluje.

Sedmdesátník Figura je lyžař a trenér, který na horách žije od mládí. Areál na Ovčárně koupil před třiceti lety a večer v zimě ho nejčastěji najdete na sjezdovce v rolbě, do které v časové tísni usedá rovnou v košili a obleku.

Hodnocení

Na turistických portálech hodnotí lidé jeho chatu kriticky kvůli zastaralému interiéru a celkové opotřebovanosti. Recenzenti ale vzápětí dodávají, že s retrem tak nějak počítají a obvykle chválí personál a především lokalitu. Tu vybral na začátku 19. století kníže Alois II. z Lichtenštejna.

Figura nepochybuje o tom, že spory uzavře letos a pak přijde řada na investice. „Do tří let Švýcárna projde rekonstrukcí, investora už mám,“ ujišťuje.