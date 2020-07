‚Nejhorší sezona za posledních 25 let.‘ Břehy kolem Slapské přehrady turisté letos zatím nezaplnili

Pár metrů od travnaté pláže ve Ždáni sedí skupinka lidí u dřevěného stolu, všichni pro jistotu v bundách a přemýšlejí, co se stalo. Mezi nimi je i majitelka restaurace a půjčovny lodí Daniela Žáková. Na Slapech podniká od roku 1990.

„Tohle jsem tady zažila naposledy v roce 1996. Tohle je nejhorší sezona za uplynulých dvacet pět let,“ kroutí hlavou žena, která má půjčovnu i v Živohošti. „Dneska jsem nepůjčila ani jednu loď nebo šlapadlo. Ani jsem neodemykala. Bylo by to naprosto zbytečné.“

Daniela Žáková s kamarády u stolu hledají důvody, proč tomu tak je. Částečně za to může uzavřená silnice ve Štěchovicích, kvůli které si musejí výletníci z Prahy zajíždět.

„Taky je zima a občas prší,“ říká Zuzana, která přesto po přehradě jezdí na paddleboardu a s dovolenou je spokojená. Navíc počasí je stejné v celém Česku. „Vůbec mi není jasné, kam zmizeli Pražáci, jestli odjeli někam dál? Nevím,“ říká Daniela Žáková.

Díky tomu, že je přehrada prázdná, je voda čistá a navíc má kolem 23 stupňů Celsia. To oceňuje šedesátník Jiří, který dorazil s partnerkou z Podkrkonoší.

„Až na ten kemp, mohli by to vylepšit,“ dodává sportovně vyhlížející chlapík a nastupuje na loď Blanici, která ho s partnerkou doveze na druhou stranu do trampské hospody. „Našel jsem to na internetu, snad tam bude sranda.“

Nepřijeli ani chataři

Přehradu Slapy dokončili v padesátých letech minulého století a o pár let později tam začaly vznikat odborová rekreační zařízení a soukromé chaty. Velkou část výletníků tak tvoří chataři, kteří tu ale také nejsou. I karavany na pronajatých pozemcích jsou většinou prázdné.

„Chataři mi sem chodili každé léto, věděl jsem o nich, ale letos tu také nejsou. Asi to je tím, že jsou to starší lidé a bojí se kvůli koronaviru,“ odhaduje číšník z restaurace Pláž Jiří Hudeček.

„Na druhou stranu je tu klid a místo pro relax. O víkendu v restauraci hrajeme osmdesátky a devadesátky. Každého sem zveme. Snad se to zlepší,“ říká mladý číšník, který přišel v březnu kvůli epidemii o práci a tak si myslel, že si na Slapech polepší. Zatím to tak ale nevypadá.