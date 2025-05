Slávu středověké africké říše Wagadu zastavila Sahara. Její arabské jméno si přisvojila Ghana

Když do mauritánského národního muzea vstupoval český prezident, přivítaly ho zpěvem místní děti. Zpívaly arabsky, tak jako mluví většina dnešních Mauritánců. Muzeum ale ukazuje, že dějiny téhle země jsou mnohem starší a sahají dál než jen k příchodu islámu, Arabů nebo Evropanů. Jsou spojené s původní západoafrickou vyspělou civilizací.

„Tady se dostáváme k městům, která jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Stála na okraji pouště, většina staveb byla z kamene a někdy tam používali cihly z nepálené hlíny,“ ukazuje ředitel muzea Mohammed Ba Úld Ne na sérii prosklených vitrín s fotkami a replikami měst, kterým dominují čtyřhranné věže s typickými vysokými zuby v každém z rohů.

Na seznam UNESCO jsou zapsaná čtyři města – Tišít, Walata, Šinguetti a Wadán. Na vrchol prosperity se většinou dostala v éře transsaharského obchodu v 10. až 15. století. Nejsou ale zdaleka jedinými ani největšími památkami na dnes už zapomenutý zlatý věk této části světa. A když zlatý, tak doslova.

Říše Wagadu a obětování hadovi

„To jsou základy velké mešity – stála v Kumbi Saleh, kterému se v té době přezdívalo hlavní město zlata,“ ukazuje pan Ba Úld Ne rekonstrukci majestátní stavby, kterou podpíralo až sto masivních sloupů.

Mešitu postavili muslimští kupci, kteří na jihozápadním konci Sahary nakupovali zlato a od 10. století jím zásobovali Středomoří i části Evropy.

Průvodce mauritánským národním muzeem v tradičním mauritánském oděvu stojí před modelem mešity v Kumbi Saleh | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Kumbi Saleh leží dnes v jihovýchodní Mauritánii, tehdy ale bylo hlavním městem říše známé historicky jako Ghana, které ovšem její obyvatelé říkali Wagadu.

„Byla to pohanská země. Jméno je spojené s kultem Wagadu-Bida. Bida byl obrovský had s několika hlavami, který království podle legendy zajišťoval prosperitu výměnou za to, že mu každý rok obětovali mladou dívku,“ dokládá předislámský původ státu Ba Úld Ne.

Slavná minulost, nová budoucnost

„Centrem kultu byl král, kterému se v jazyce soninke říkalo Kaja Magha. A arabští kupci podle toho začali tomu království říkat Ghana,“ dodává ředitel muzea. Jeho vrcholnou éru ukončilo rozšíření Sahary v 11. století a expanze pouštních kmenů.

Jméno první velké západoafrické říše inspirovalo ale i o staletí později, když se z evropských kolonií v Africe rodily první státy.

„Ghanská republika získala nezávislost jako úplně první subsaharská kolonie. Její prezident se potřeboval zbavit koloniálního názvu Zlatonosné pobřeží a rozhodl se, že převezme název po slavné a mocné Ghanské říši,“ vysvětluje afrikanista Vojtěch Šarše z Univerzity Karlovy, jak jméno zaniklé říše pomáhalo budovat postkoloniální africkou identitu.

mapa, zobrazující rozsah středověké říše Ghana (hnědá čárkovaná hranice), počátky expanze Almorávidské říše (zelené šipky) a hlavní centra středověkého západního Sahelu. Dnešní republika Ghana je v pravém dolním rohu mapy – zhruba tam, kde je legenda | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas