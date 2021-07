Na slovenských hranicích probíhají protesty. Vyvolalo je zavedení karantény pro neočkované

Rozhodnutí Slovenska vyžadovat od pátku při vstupu do země karanténu až na výjimky od všech cestujících, kteří nebyli očkováni proti nemoci covid-19, vyústilo v nové protesty na hraničních přechodech. Demonstrace od pátečního rána komplikovaly dopravu na některých hraničních přechodech s Českem a Maďarskem.

Slovenská policie upozornila na zdržení a kolony před hraničním přechodem Svrčinovec/Mosty u Jablunkova, kde demonstranti zablokovali příjezdovou silnici k hranicím. Motoristům doporučila využít jiné trasy, jako například nedaleký přechod Čadca-Milošová/Šance.

Na slovenských hranicích začala platit přísnejší pravidla. Nenaočkovaní musí po příjezdu do země do karantény. Pro ty, kteří čekají na druhou dávku, platí přechodné období do 9.srpna. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus pic.twitter.com/oWAZt2hLfq