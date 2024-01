Tuhle buchtu si koupíte jen v obci Muráň. Tradici jejich pečení obnovili s nadějí, že bude pokračovat

Do slovenského národního parku Muráňská planina jezdí turisté za panenskou přírodou, podívat se na prastaré plemeno huculských koní nebo nakrmit hlodavce na místním syslovišti. Je téměř povinností se po cestě zastavit v obci Muráň a ochutnat tamní buchty. V 60. letech je začala péct místní hospodyně, postupně získaly věhlas po celém Slovensku. Jinde je neseženete. Za pravými muráňskými buchtami se musíte vypravit do místa původu. ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÍCH ZPRAVODAJŮ Muráň 19:07 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tradiční pekárna muráňských buchet | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Pekařka Danka Hrbálová z okna pekárny pozoruje, jak si zákazníci užívají její buchty: „Je radost sledovat, jak si to vychutnávají a jak je jedí s takovou láskou. To je radost a krása,“ rozplývá se pekařka.

Do práce v noci

Aby byly buchty co nejlepší a nejčerstvější, musí Danka Hrbálová chodit do práce už v jednu hodinu ráno: „Už jsem si na zvykla a nevadí mi to.“

Jako mladá slečna pomáhala péct buchty své tetě o letních prázdninách. Když před několika lety v Muráni tradici obnovovali, její vzpomínky pomohly při pátrání po správném postupu.

„Neznala jsem postup celý, ale pamatovala jsem si toho hodně. Teď mě těší, že v tom pokračujeme a přála bych si, aby v tom dál pokračovaly i naše děti.“

Speciální těsto

Pekařky v mouce na tenko a do široka rozválely vykynuté těsto, krájí ho na velké čtverce a navrch dávají náplň; tahle várka bude tvarohová. Několika rychlými zručnými pohyby těsto zabalí a buchta je na světě.

„Je to speciální těsto, které na Slovensku nikdo nikde jinde nedělá,“ prozrazuje tajemství sladkého úspěchu šéfka Jaroslava Labošová.

Buchty kynou dvakrát, už vytvarované pečivo s náplní vevnitř podruhé kyne ještě než ho dají do pece. Díky tomu jsou buchty mimořádně nadýchané a také překvapivě veliké.

„Vzhledem k tomu, že je těsto překládané, když buchtu otevřete, těsto se loupe a hezky odděluje. Je to recept našich babiček. Buchty jsou měkké, křupavé a zlatavé. A nabízíme 9 náplní, takže je z čeho si vybrat,“ usmívá se pekařka.

Tradice si to zaslouží

Buchtárnu, jak místu říkají, provozuje obec od roku 2017. Zastupitelé se tehdy shodli, že tradici je nutné obnovit, odkoupili budovu na náměstí a najali pekařky. Finančně se prý podniku daří, podle starosty Muráně Romana Goldschmidta cítili morální závazek vůči historii a potřebu zachovat místní specialitu pro budoucnost.

„Byla by velká škoda, kdybychom toho nevyužili, protože vidíme, jaký je výsledek. A upadlo by to v zapomnění. Byla po nich hned i velká poptávka,“ potvrzuje Jaroslava Labošová.

Seniorům i prezidentce

Těsto je krásně vláčné a nadýchané, náplně je opravdu spousta. Buchta je tak velká, že budu mít na několik hodin vystaráno. Podle paní vedoucí si zákazníci-senioři buchtu kolikrát i rozdělí ve dvojici.

Za muráňskými buchtami a podívat se na úspěšný obecní podnik přijela loni i prezidentka Zuzana Čaputová. „Byla to pro nás čest, že si našla čas. Buchtu si mohla zkusit i udělat, nějaké jsme jí také upekli, zabalili a vzala si je s sebou,“ uzavírá Jaroslava Labošová.