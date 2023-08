Sněžku navštíví až 10 tisíc turistů denně. Polská lanovka přesto nereguluje počet cestujících

Sněžka je po desetiletí možná nejlákavější turistický cíl v Česku a v Krkonoších určitě. Na vrcholu bývá často plno a fronty u lanovky v Peci pod Sněžkou bývají někdy na hodiny. „Polská lanovka ovšem kapacitu regulovanou nemá. A může vyvést třeba 800 až 900 lidí za hodinu,“ podotýká tiskový mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Sněžka 17:04 13. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká lanovka vyveze na vrchol hory asi 2 tisíce osob denně | Zdroj: Martin Veselý / MAFRA / Profimedia

„Ta často znějící kritika, že jsme povolili lanovku, že právě ta je pro Sněžku tím největším zlem, tak právě čísla ukazují, že to tak úplně není pravda. Sněžka je pěšky přístupná z několika směrů, z Čech i z Polska,“ popisuje Radek Drahný.

„Na vrchol vede česká lanovka a na úpatí hory, do sedla na Kopu, vede polská lanovka. Ta česká byla kapacitou regulovaná na zhruba 240 osob za hodinu a polská lanovka regulaci nemá. V nejvyšší sezóně bývá návštěvnost Sněžky až 10 tisíc lidí denně a česká lanovka se podepisuje na zhruba pětině tohoto počtu,“ říká Drahný.

Česká lanovka tedy vyveze na vrchol hory asi dva tisíce osob denně. „Kdo zná situaci, tak ví, že fronty na lanovku dole v Peci pod Sněžkou bývají největší kolem 10. hodiny dopolední až do 12. hodiny, maximálně do 13. hodiny. Pak to už poleví, takže lanovka nevyužívá maximální kapacitu, kterou má schválenou,“ vysvětluje Drahný.

Omezení turismu?

„Pochopitelně, nezastírejme, že návštěvnost Sněžky může lanovka ovlivnit řekněme z 20 procent. Ale o lanovce z české strany se z tohoto hlediska opravdu nedá hovořit jako o zásadním problému, který negativně ovlivňuje onu masu návštěvnosti, která na vrcholu je,“ říká Drahný.

Možnosti omezení kapacity polské lanovky jsou ale podle Drahného velmi omezené. „My s kolegy z polského národního parku jednáme o tom, jak celou situaci kolem Sněžky řešit. A přirozeně se bavíme také o lanovce na Kopu. Ale legislativa je jasně daná, lanovka je povolena, má k tomu úřední rozhodnutí, které zpětně revokovat už dost dobře nejde,“ říká.

„A celá ta situace je o to složitější, že polská lanovka vede přímo z Karpacze nahoru, tedy nikoliv z území národního parku. Tím pádem je ta pozice polského národního parku v Krkonoších poměrně slabá,“ dodává tiskový mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.