Špindlerův Mlýn se pustí do oprav sto let starého Bílého mostu. Přes léto bude uzavřen, říká starosta

Čeká nás cesta do Krkonoš, do našeho nejnavštěvovanějšího horského střediska, do Špindlerova Mlýna. Tam je letošní zima v plném proudu. Ve městě žije kolem 1200 stálých obyvatel, ale pravidelně se díky turistům jejich počet zněkolikanásobuje. „Máme radost z toho, jak nás má Krakonoš rád. Počasí je opravdu ideální," říká starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura, který byl zvolen jako nezávislý kandidát. Rozhovor Špindlerův Mlýn 18:48 16. února 2025

Docela by mě zajímalo, jaký může být asi aktuální počet lidí ve Špindlerově Mlýně? Protože stálých obyvatel je snad 1200?

Nepatrně vás opravím, my už jsme bohužel spadli pod 1000 obyvatel a velice nás to mrzí, nicméně se budeme snažit maximálně, aby Špindláci neodjížděli, abychom naopak nabrali nové trvalé občany. Ovšem Špindl je v zimních měsících opravdu velice exponovaný a návštěvnost, především o víkendech, někdy vyleze až na 18 000 návštěvníků. Ale máme z nich radost.

Ta otázka počtu lidí mě napadla v souvislosti, když byly v září obrovské povodně a Labe neuvěřitelně rozbouřené. Jestli má starosta v takových kritických situacích přehled o tom, kolik lidí ve městě v tu chvíli je.

Když se vrátíme k povodním, byť velice nerad, protože to opravdu nebylo nic dobrého, ale nicméně platí, co tě nezabije, to tě posílí. Opravdu bych chtěl poděkovat zpětně všem členům povodňové komise. Ti lidé jeli jak namazaný stroj včetně všech dalších složek. Nás tam trápil hlavně most mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím.

Proto přišlo i prohlášení od starosty Špindlu pro návštěvníky města: raději odjeďte. Těch návštěvníků bylo v té době plno, ale lidé to respektovali. Nechtěl jsem, aby to byla panická zpráva, víceméně to bylo doporučení a já bych chtěl všem poděkovat, kteří této výzvy uposlechli.

Jaké byly nakonec ve Špindlu povodňové škody?

Bylo to opravdu dramatické. Protože hrozila i evakuace hotelů v centru Špindlu. Připravili jsme se na evakuační plány už dopředu, když jsme viděli, co má přijít. Takže škody byly nakonec minimální. Na první pohled to vypadalo špatně, ale dopadlo to dobře. Na rozdíl od toho, co se stalo na Moravě, kam jsme i my poslali dar.

Martin Jandura ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Jakub Schmidt | Zdroj: Český rozhlas

Jaký byl pro vás obecně rok 2024?

Maximálně turbulentní. Ale říkám, učím se za pochodu. Ale myslím si, že to, co jsme slíbili, tak jsme splnili. Udělali jsme i věci navíc, jako je úprava parkoviště na Medvědíně, teď nás čeká rekonstrukce Bílého mostu, vše je ve fázi projektů. A hlavně se hodně věnujeme dotačním projektům. A ty Špindl opravdu viditelně sunou dopředu. Nový mobiliář v centru města, lavičky, koše, ukazatele, různé vychytávky pro návštěvníky, ale i pro místní občany. I kulturní akce, máme nové pódium v centru.

‚Famózní sezona‘

Teď je pro vás určitě zásadní letošní zimní turistická sezona. Jaká zatím je?

Famózní, jedním slovem. Protože máme radost z toho, jak nás má Krakonoš rád. Počasí je opravdu ideální. Je to nádhera, už mezi svátky jsme se mohli přesvědčit o tom, jak je Špindl a hory v oblibě. Když je dole v kraji inverze a nahoře svítí sluníčko, pak jede Špindl jak namazaný stroj a někdy až přeplněný tak, že lidé téměř přepadávají z oken. Město není nafukovací.

S parkováním u vás nebývá problém?

Podívejte, Špindl má lůžkovou kapacitu nějakých 12 000 lůžek a vlastní parkování je kolem 1300 míst. Takže když přijede dohromady nějakých 20 000 lidí, což se o svátcích stalo, protože bylo krásné počasí, byl dostatek sněhu, tak prostě Špindl opravdu není nafukovací.

My máme dostatek parkovacích míst a myslím si, byť to tak možná nevypadá, že jsme situaci, která byla mezi svátky, zvládli díky dopravní i městské policii na jedničku. Jen lidé čekali ve frontách a já se jim tímto na dálku omlouvám. Ale jsou věci, které prostě neovlivníme.

Na cyklus jarních prázdnin jste dobře připraveni?

Jsme. Špindl je samozřejmě plný, ale je hodně české klientely, pomáhá nám také německá a polská klientela. Volná místa stále jsou, není to úplně na sto procent, to se děje na Silvestra, ale dopravní situace je naprosto v normálu.

Nadcházející akce

Co třeba spolky u vás ve městě? Je tam také živo jako na každé jiné obci? Asi to je hodně ovlivněno turismem.

Špindl má jen 1000 obyvatel a máme tak opravdu omezený rozpočet. Každý si myslí, že je Špindl bohatý, že to je český Aspen, ale není to tak. Peníze sháníme, kde se dá, formou kontribucí, darů a tak. Snažíme se místní obyvatele podporovat, máme tam například spolek lyžařů, máme tam Špindleráček, máme sportovní kluby. Tyto celky se snažíme podporovat, aby místní lidé drželi pospolu.

Pojďme ještě zmínit, co všechno chystáte v roce 2025? Už jste zmínil opravu vašeho ikonického Bílého mostu.

Je mu 100 let, už to je dědeček a je potřeba ho dát zase trošku do kupy. Most je v havarijním stavu a už hrozilo i to, že ho zavřeme. Sehnali jsme dotaci, protože vlastní rekonstrukce by stála kolem 18 milionů, což by byla díra do městské kasy a peníze potřebujeme dát jinam.

Takže v létě bude most uzavřený, začínáme na jaře a věříme, že se nám to do podzimu povede zrealizovat, aby na zimu byl most znovu průchozí. Zvu všechny do Špindlu, ať si přijedou udělat selfíčko u stávajícího mostu, protože po Velikonocích začne rekonstrukce a těšíme se na nový most.

Rozhovor si můžete poslechnout v úvodu článku.