Split: Proč je tam nakupování tak cenově přijatelné? A proč vyrazit na kopec Marjan?

Unikátní Diokleciánovům palác, katakomby, historickém centrum s katedrálou sv. Domnia, krásnou přístavní promenáda plnou kaváren a čilého městského ruchu. To je Split.

„Centrum města je rozhodně rušné, protože jeho srdcem je i městská tržnice Pazar,“ říká delegátka Lenka Laus v seriálu Českého rozhlasu Dvojka Chorvatsko do kapsy.

„Mluví se o ní také jako o pupku Splitu, protože nenápadně spojuje historickou část města s přístavem, odkud vyplouvají lodi na okolní ostrovy, ale i do Itálie.“

Najdete tu ovšem i klidná místa. Třeba na kopci Marjan.

„Je kousek za centrem. Jeho severní strana patří pouze pěším. Najdete tam rozsáhlý lesopark s malou zoo a je z něj i nádherný výhled na město. Na opačné straně nedaleko za přístavem pak začíná rozsáhlá promenáda se splitskými městskými koupališti, kde si odpočine opravdu každý,“ doporučuje Laus.

Nejkrásnější destinace světa

Objevovat v Chorvatsku neznámá místa doporučuje moderátorka a herečka Klára Doležalová:

„V Chorvatsku se to extrémně vyplatí, protože tam jsou ta místa přenádherná. Myslím, že spousta Čechů vůbec nemá ponětí, co Chorvatsko je. Protože navštěvují jenom turistické resorty a obležené pláže.“

„Mám možnost vidět ho z jiné stránky. Někdy to samozřejmě chce trošku námahy a třeba i loď,“ přiznává. „Ale to je taková nádhera… Sjezdila jsem svět, ale řeknu vám, že tohle je srovnatelné s těmi nejkrásnějšími destinacemi na světě. A přitom to máme vlastně za rohem.“

Od fotbalu po děti

Že Split uspokojí každého, dosvědčuje například to, že se zde v červenci koná pravidelný mezinárodní festival elektronické hudby Ultra Europe. Fotbaloví fanoušci tu zase najdou stadion Poljud, domov klubu Hajduk Split, který byl založený v pivnici U Fleků v Praze v roce 1911. Split nezapomíná ani na děti.

„Děti se vyřádí na plážích na trampolínách, klouzačkách a nafukovacích vodních prvcích. Můžete si tam také půjčit lodičku nebo šlapadlo. Za špatného počasí můžete vyrazit do dětských zábavních parků Čarovný hrad nebo Kids Jungle. A programy pro děti nabízí i například přírodopisné muzeum,“ vyjmenovává Lenka Laus a dodává:

„Během léta tu probíhají i speciální akce pro děti, které většinou provází některou ze slavností pro dospělé. Například Malý Dioklecián během dnů Diokleciána nebo dětský festival Malý Split.“

Cenově přijatelné město

Ačkoli v historickém centru může být trochu draho, Split je městem s množstvím obchodních center.

„A proto se sem sjíždějí obyvatelé z širokého okolí a ostrovů na velké nákupy. Díky velké konkurenci je Split cenově velice přijatelné město,“ vyzdvihuje delegátka.

Split patří mezi nejslunnější místa na Jadranu. Průměrná teplota dosahuje 22 °C. Léta tam bývají suchá a teplá a zimy mírné a vlhké.