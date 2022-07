Věčné stoupání na vrch Čerchov i putování ve dvou. Šestý den Stezky Českem patřil Chodsku a horám

Šestý den dnes putují reportéři Radiožurnálu na Stezce Českem. Ta vede dva tisíce kilometrů podél hranic. Reportér Dominik Hron jde z Aše severní trasou přes Krušné Hory a Ľubomír Smatana jižní cestou přes Český les na Šumavu. V tuto chvíli je na Chodsku, kde oproti předchozím dnům vzrostl počet turistů, cyklistů a také restaurací, kde se mohou poutníci občerstvit. STEZKA ČESKEM Chodsko/ Krušné hory 21:00 16. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrch Čerchov | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Cesta přes vrch Čerchov je nekonečná, protože se tam jde po asfaltce, kudy dokonce v létě mohou jezdit i autobusy. Je to opravdu nepříjemný špacír až nahoru. Potkal jsem i turisty, kteří ho záměrně vynechali,“ popisuje výstup na chloubu Chodska Ľubomír Smatana.

„Potkal jsem tam partu naprosto zničených cyklistů , kteří si tam dopřávali odpočinku. Večer jsem potom prošel do České Kubice, to je pod Čerchovem. Tam také byla krásná hospoda. Oči mi přecházely, že tohle všechno je ještě v Česku,“ dodává.



@SmatanaLubo Kamila ma za sebou 220 km na Stezce Českem ze západu na východu. Stále čerstvá 👍. Já zase kazím fotku 2 95

Ľubomíru Smatanovi zbývají ze Stezky Českem už jen dva dny. „Bude mi to trochu chybět, protože potkávám zajímavé lidi. Třeba včera jsem znovu potkal paní učitelku, která za sebou má už nějakých 220 km. Pořád vypadá svěže,“ říká Smatana.

Ve stejnou dobu v Krušných horách putuje i další reportér Radiožurnálu Dominik Hron. Ten včera v horách ušel dokonce 40 kilometrů. „Udělal jsem změnu. Od pátečního rána už nejsem na své cestě sám, ale přidala se ke mně taky moje přítelkyně. A to znamená, že teď chodíme po Stezce Českem ve dvou,“ vysvětluje svůj elán Dominik Hron.

„Už dřív mi to hodně lidí na cestě doporučovalo, že je to lepší. Já to po těch úspěšných 40 kilometrech musím také uznat. Nezastavoval jsem se tak často jako předchozí dny. Měl jsem i větší energii dojít do cíle a vlastně ještě o kus dál,“ dodává.

Ve zbytku své cesty by se reportér chtěl zaměřit zejména na další chodce, protože jich na své trase zatím tolik nepotkává. „Kdyby se mi podařilo dát se ještě s někým do řeči, sdílet zkušenosti a zážitky, tak by cesta byla zase o něco zajímavější,“ říká.

Ze zbývajících kilometrů obavy již nemá, do cíle mu jich totiž zbývá jen asi 50. „Teď už opravdu stačí užít si to s ostatními lidmi,“ dodává.

Stezka Českem s Radiožurnálem 10 reportérů, 5 týdnů a dvakrát 1000 kilometrů. Radiožurnál vysílá své reportéry na Stezku Českem - ze západu na východ – z Aše až do Bukovce. Jedna turistická štafeta se vydá jižní cestou, druhá severní a setkat by se měly na druhém konci republiky. Každý den vás ve vysílání Radiožurnálu vezmeme na místa, kde se reportéři právě nacházejí. Seznámíme vás s příběhy lidí, kteří vyrazili na cestu s nimi, a objevíme společně skryté krásy Česka. Některé reportáže pak najdete také na serveru iROZHLAS.cz. Severní trasa vede z Aše přes Krušné hory, Národní park České Švýcarsko a Lužické hory do Jizerek, Krkonoš, na Broumovsko a dál přes Orlické hory a Jeseníky do Beskyd a Rychlebských hor. Jižní trasa míří z Aše přes Český les a Šumavu do Novohradských hor, České Kanady a Podyjí. Odtud pokračuje přes Dolnomoravský úval na sever přes Bílé Karpaty do Beskyd.