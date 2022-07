Oáza klidu v harrachovském Zákoutí. Kromě zázemí a odpočinku čekala na reportéra i herecká role

Dorazil jsem do Harrachova. Tady kousek, asi 300 metrů od hlavní třídy, jsem narazil na takovou oázu klidu, jmenuje se Zákoutí. Mají tu bazén, je tu sjezdovka, koně...

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Stezkařů sem chodí dost, ochladí si v naší horské vodě kopýtka,“ směje se provozní harrachovského Zákoutí Jan Hofman

Ochladit a dobít

Povídám si s místním provozním Janem Hofmanem. Jsou tu zvyklí na stezkaře? „Chodí jich k nám sem docela dost, tady u nás si vystrčí nohy do koupaliště, do naší studené horské vody, ochladí si kopýtka,“ směje se. „A samozřejmě klasické zázemí – dobít si powerbanky, telefony, aby se neztratili...“

Já jsem zdejší nabídku využil naplno. Nabil jsem si baterie, doplnil vodu a kvalitně si vyspal.

‚Vyhodili mě z Austrálie‘

Není to ale zadarmo. Mají tu příměstský tábor a požádali mě, že by pro táborovou hru potřebovali sehrát roli hladového Australana, který moc neumí s bumerangem. Sehnal jsem si kožený klobouk a surfařské prkno.

„Počkejte na mě!!!“ zní už z dálky dětský hlásek. „Hello! Sjíždět vlny, you know? A já mám problém, mě z Austrálie vyhodili, protože neumím s bumerangem...,“ hraju svou roli. Děti hned reagují: „Tak my ti to ukážeme!“

Zábava pokračuje dál, ale já už musím znovu plnit denní kilometrový plán – podél Mumlavských vodopádů dál do Krkonoš. Moc se mi ze Zákoutí nechce, ale i o tom je pomíjivost Stezky Českem.