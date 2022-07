Stezka Českem: Stříbrná v Krušných horách nabízí lidem ubytování přímo na faře

Poutníci a stezkaři mohou v obci Stříbrná u německých hranic mohou najít přístřešek v budově bývalé fary. Provozuje ji Farnost Kraslice, správcovou je tam nyní paní Zina. Dveře má otevřené všem. Stezka Českem Stříbrná 21:00 13. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik druhou noc na Stezce Českem vyměnil mokrý spacák za teplou postel na faře ve Stříbrné | Foto: Dominik Hron | Zdroj: Český rozhlas

„Aby tady lidé mohli přespat, bylo by nejlepší, kdyby zatelefonovali nebo napsali. Přivítají je naši přátelé z Ukrajiny. Postarají se o ně,“ popisuje pro Radiožurnál paní Zina obvyklý postup ubytování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Je tu celkem šest pokojů, dva z nich jsou volně k dispozici našim poutníkům. Pokoje jsou po šesti, ale obvykle to bývá tak, že poutník má pokoj sám pro sebe,“ popisuje paní Zina

„Je tu celkem šest pokojů, dva z nich jsou volně k dispozici našim poutníkům. Pokoje jsou po šesti, ale obvykle to bývá tak, že poutník má pokoj sám pro sebe,“ dodává, zatímco trpělivě komunikuje s ukrajinskou kolegyní.

Zájem stezkařů o ubytování na faře je velký, asi pět minut po mně přichází paní Ivana. „Vyšla jsem včera v Aši a dnes jdu přes Kraslice. Původně jsem plánovala jít do Bublavy, ale tady mě zaujala fara, tak jsem si říkala, proč se nezkusit vyspat v posteli,“ usmívá se.

Ivana jde i s pejskem. Zátěž to prý není, i když přiznává, že někdy je to obtížnější. „Ona by si radši hrála, občas se jí nechce chodit, ale jinak to máme tak nastejno, máme vyrovnané síly,“ dodává.

Pokoje většinou nezůstávají zaplněné příliš dlouho. Stezkaři včetně mě a Ivany hned druhý den vyrážejí dál na svou trasu.

Mokrý spacák jsem dneska vyměnil za teplou postel v bývalé faře. Stejný nápad měla chvíli po mně i další stezkařka Ivana. Zítra chceme oba na Stezce Českem dojít do Horní Blatné, tak snad se tam zase potkáme @Radiozurnal1 pic.twitter.com/lXYJH8Om3h — Dominik Hron (@dhr0n) July 12, 2022

Stezka Českem s Radiožurnálem 10 reportérů, 5 týdnů a dvakrát 1000 kilometrů. Radiožurnál vysílá své reportéry na Stezku Českem - ze západu na východ – z Aše až do Bukovce. Jedna turistická štafeta se vydá jižní cestou, druhá severní a setkat by se měly na druhém konci republiky. Každý den vás ve vysílání Radiožurnálu vezmeme na místa, kde se reportéři právě nacházejí. Seznámíme vás s příběhy lidí, kteří vyrazili na cestu s nimi, a objevíme společně skryté krásy Česka. Některé reportáže pak najdete také na serveru iROZHLAS.cz. Severní trasa vede z Aše přes Krušné hory, Národní park České Švýcarsko a Lužické hory do Jizerek, Krkonoš, na Broumovsko a dál přes Orlické hory a Jeseníky do Beskyd a Rychlebských hor. Jižní trasa míří z Aše přes Český les a Šumavu do Novohradských hor, České Kanady a Podyjí. Odtud pokračuje přes Dolnomoravský úval na sever přes Bílé Karpaty do Beskyd.