Vyrážíte na dálkový pochod? Vyplatí se zainvestovat do vybavení, říká zakladatel Stezky Českem

Na dálkové trase je znát každý gram navíc. Pocítili to už i naši reportéři Ľubomír Smatana a Dominik Hron, kteří v pondělí vyrazili na bezmála 200kilometrovou trasu z Krásné u Aše na Stezce Českem. Jaké chyby udělali při balení? Dominik se zeptal toho nejpovolanějšího – zakladatele celého projektu Martina Úbla. S balením má víc než dvacet let zkušeností. Stezka Českem 21:21 15. července 2022 Balení je na trekových pochodech zásadní | Foto: Dominik Hron | Zdroj: Český rozhlas

„Když se podívám, v čem jdeš, tak dneska už se dělají kalhoty s odepínacími nohavicemi, které mám třeba teď na sobě já. To znamená, že nemusím tahat kraťasy a kalhoty, ale jen jeden kus oblečení,“ všímá si hned první chybky, kterou Dominik při úsporném balení udělal.

Druhá věc je materiál. Ty funkční jsou totiž výrazně odlehčené a neváží tolik jako běžné materiály. „Moje kalhoty budou vážit třeba polovinu toho co ty tvoje,“ srovnává Martin Úbl.

Investovat do moderního vybavení se zkrátka vyplatí. „Dálkové treky se staly dostupné pro víc lidí, protože když zainvestuješ, tak váhu opravdu snížíš. Když jsme začínali, měli jsme batohy dvacet třicet kilogramů a dneska se říká, že stačí pět sedm kilo a můžeš jít na týden. Po Čechách určitě,“ nepochybuje zakladatel Stezky Českem.

Až o polovinu méně

Podobně nekompromisně jako oblečení, které má redaktor na sobě, prověřuje Martin Úbl i jeho batoh. „Lahev je v pohodě, tři trička – jedno bych vyhodil...,“ prohlíží obsah. Závěr: Dominik nesbalil ani nalehko, ani natěžko, ale něco mezi.

„Kdyby přišlo špatné počasí, tak to, co máš, tě pravděpodobně nepodrží – musel by ses buď schovat někde do nouzového přístřešku, nebo hledat nějakou pomoc. Ale zároveň, kdybys spal víc po penzionech, tak neseš navíc spoustu zbytečných věcí,“ vynáší neúprosné shrnující hodnocení zkušený cestovatel.

Při investici do kvalitnějšího vybavení by se podle Martina Úbla dal 15kilový batoh, jako je ten Dominikův, zlehčit přibližně o polovinu.