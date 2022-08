Kilometry ubývají, puchýře přibývají. Poutníky na Stezce Českem vítají v Nedašově Lhotě slivovicí

Kilometry do cíle v nejvýchodnějším bodu Česka ubývají, puchýře na nohou přibývají. Reportéři Radiožurnálu jsou čtvrtý den na cestě. Petra Duška čeká těžký úsek beskydských vrcholů, Veronika Žeravová končí etapu Bílé Karpaty a přesunuje se do náročnějších Beskyd a Javorníků. Kdo jim na cestě pomohl a co je kouslo? Poslechněte si reportáž. STEZKA ČESKEM Nedašova Lhota 19:09 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrneček Radiožurnálu na cestách k nejvýchodnějšímu bodu Česka | Foto: Veronika Žeravová | Zdroj: Český rozhlas

Veronika tentokrát přespala u trail angela, pomocníka poutníků, na cestách v Nedašově Lhotě na Zlínsku.

„Už když jsem včera po další třicetikilometrové etapě přecházela po dlouhé asfaltové cestě do Nedašovy Lhoty, cítila jsem vůni grilovaného masa. U Bůbelů hořel na zahradě oheň a na mřížce se grilovala večeře,“ vypráví, jaké bylo přivítání.

„Celá rodina mě uvítala, nechyběl ani košt domácí slivovice,“ usmívá se Veronika.

Bůbelovi pomáhají i proto, že jsou sami vášniví turisté. Veronika potom strávila noc na karimatce hned za jejich rodinným domem. Teď už je nad vesnicí na odpočívadle U Kříže, kousek od ní bučí krávy a bečí ovce.

Pokračuje na nedaleký vrchol Požár, kde oficiálně končí etapa Stezky Českem Bílé Karpaty. Na ni pak navazuje etapa Beskydy-Javorníky. Cesta zavede třeba k Půlčínským skalám na Vsetínsko. Poté bude pokračovat přes hřebenovku na vrcholy Butorky, Valašská Kyčera až Papajskému sedlu.

Petra příroda trochu potrápila. Během cesty mu přistál na ruce velký ovád, kousl ho a ruka otekla. Naštěstí zabrala mast. Pak musel při procházení krajiny kolem řeky Odry z oblečení vytřepávat i kobylky, kterých tam byly tisíce. „Bylo to ale příjemnější než před rokem, kdy jsem ze spacáku při spaní v této oblasti musel ze spacáku vytřepávat slimáka,“ vzpomíná Petr.

Zastavil se také takzvané Oční studánky nedaleko zříceniny hradu Starý Jičín a dal si pár hrníčků vody, která údajně léčí zrak. „Jsem zvědavý, jestli to do budoucna zlepší počty mých dioptrií,“ komentuje s úsměvem. Za nedlouho vstoupí do Beskyd, čekají ho třeba vrcholy Velký Javorník nebo Radhošť.

Stezka Českem s Radiožurnálem 10 reportérů, 5 týdnů a dvakrát 1000 kilometrů. Radiožurnál vysílá své reportéry na Stezku Českem - ze západu na východ – z Aše až do Bukovce. Jedna turistická štafeta se vydá jižní cestou, druhá severní a setkat by se měly na druhém konci republiky. Každý den vás ve vysílání Radiožurnálu vezmeme na místa, kde se reportéři právě nacházejí. Seznámíme vás s příběhy lidí, kteří vyrazili na cestu s nimi, a objevíme společně skryté krásy Česka. Některé reportáže pak najdete také na serveru iROZHLAS.cz. Severní trasa vede z Aše přes Krušné hory, Národní park České Švýcarsko a Lužické hory do Jizerek, Krkonoš, na Broumovsko a dál přes Orlické hory a Jeseníky do Beskyd a Rychlebských hor. Jižní trasa míří z Aše přes Český les a Šumavu do Novohradských hor, České Kanady a Podyjí. Odtud pokračuje přes Dolnomoravský úval na sever přes Bílé Karpaty do Beskyd.