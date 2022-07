,První den jsem myslela, že s 18kilovým batohem nikam nedojdu‘. Stezkou proti krizi středního věku

Vyřádit se dá v každém věku, a proto i na Stezce Českem potkáte lidi, kteří spali v lese pod širákem naposledy před dvaceti lety. Manželé Lodnerovi z Prahy se rozhodli, že už vyspávání v měkkých peřinách bylo dost a vyrazili pod širák. Na Stezce si vybrali její jižní část z nejzápadnějšího bodu Česka a vydali se na východ směrem na Šumavu. Proč si s sebou záměrně nevzali stan prozradí reportáž. Šumava 21:23 18. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Lodnerovi na Stezce Českem | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Chtěla jsem to zkusit. Říkala jsem si, jestli na to v tomhle věku – s prominutím – budeme mít koule,“ vypráví Kateřina, proč se na cestu vydali.

„Člověk je zvyklý na nějaký komfort, na to, že má tekoucí vodu, teplou postel, lehký batoh. Chtěla jsem zkusit, jestli jsme na pár dní schopni tohle opustit,“ doplňuje.

Řasenka a spousta vody

Těžký batoh se Kateřina teprve učí nahazovat na záda a Jan ji v tom zdatně teoreticky povzbuzuje. Batoh váží asi 16 kilo. „Fakt tam nic nemám. Ze svých holčičích věcí jen řasenku, tužku a krém, to je všechno,“ komentuje se smíchem Kateřina. „Je tam hodně vody,“ dodává Jan.

Manželé Lodnerovi na Stezce Českem | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Do lesů od administrativy a řízení auta

Kateřina pracuje v administrativě, Jan je řidič z povolání. Protáhnout kostru má pro ně něco do sebe.

„Je to takové pěkné, když se nad tím člověk zamyslí. Najít nějakou cestu, přeskládat si v hlavě priority…,“ uvažuje Kateřina. „Je to příjemné, je to jiné. Máte jiné starosti, žvaníte o nesmyslech…“

Telefon si nevypnuli, používají ho jako mapu. „A musíme dávat hlášení, že žijeme.“ Dětem? „No jasně!“ smějí se oba manželé a obtěžkaní batohy se vydávají dál na cestu.