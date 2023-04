Milion pestrobarevných květin zdobí okolí hradu u Bruselu. Start sezóny ale některé návštěvníky zklamal

„Každý rok zasadíme víc než milion cibulek. Převážně tulipány. Třeba tady na první zahradě vidíte teď žluté, červené, oranžové a bílé květy. Příští rok to bude třeba růžová, fialová a žlutá. Každý rok je jiný,“ vysvětluje jeden z majitelů rodinného hrádku Cederic Pelgrims de Bigard.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápisník Zdeňky Trachtové

Zamilovaný do tulipánů

Potkávám ho za výjimečně slunečného dne na hlavním nádvoří hradu z červených cihel s tmavě modrou břidlicovou střechou, který byl postavený v 17. století ve vlámském renesančním stylu. A v minulosti prý sloužil jako součást obrany Bruselu.

S Cedericem se společně vydáváme do zahrad: „Květinovou výstavu jsme začali pořádat před 17 lety, rozhodli jsme se tehdy předělat park. Můj otec se zamiloval do tulipánů. Takže jsme se rozhodli udělat tuto exhibici, a chtěli jsme, aby to bylo skutečně spektakulární a exkluzivní.“

Procházíme se mořem pestrobarevných květů, většinou to jsou různé druhy a barvy tulipánů.

„Všechny naše tulipány pocházejí z Holandska. Tam jsou největší odborníci na tulipány. A my s nimi každý rok rozhodujeme, jaké barvy vybrat, a jaké aranžmá zahrad zvolit. Tady třeba vidíte směs dvojitých tulipánů, mají zdvojené nebo ztrojené květy. A tady jsou jednoduché tulipány Triumph.“

Respektujte květiny

V zahradách nenajdete žádné cedulky se zákazy, návštěvník se může procházet volně kdekoli i mimo cesty, pokud přitom respektuje květiny. Ze záplavy tulipánů se přesouváme do jabloňového sadu.

Oblast přezdívaná ve Finsku ‚země tisíců jezer‘ je domovem pro tuleně kroužkovaného. Žije už jen tam Číst článek

„A potom támhle máme moc pěknou sbírku rododendronů. Všechny pocházejí z Anglie, ze zahrad Ephrussi de Rothschild. Ale na rododenrony je teď zatím trochu brzy. A tady je lipová alej. A támhle francouzská zahrada.“

Na 14 hektarech není jen jedna velká zahrada, ale mnoho různých parčíků, každý má jinou atmosféru. Zajímá mě, jak náročná je péče o takovou záplavu květin?

„Máme celý tým zahradníků. Osm jich tady na zahradách pracuje po celý rok. A pak najímáme pět nebo šest pracovníků navíc v sázecí sezoně. Udržovat to celé stojí hodně peněz. A taky hodně práce. Proto od lidí vybíráme vstupné. Abychom mohli financovat každoroční výstavu, ale i údržbu zámku.“

Ze zahrad se přesouváme do velkých skleníků: „Tady máme některé velmi speciální druhy. Třeba tohle jsou tulipány třepenité. A tady jsou azalky, různé barvy, to je belgická specialita. A tady je hyacint, ten velmi silně voní. A narcisky, kamélie. Tady frézie. A kala.“

Náročné jaro

Dozvídám se, že tulipány v zahradách obvykle kvetou tři až pět týdnů v závislosti na počasí. Když prší, odkvetou rychleji. Letošní sezóna není ideální, vysvětluje Cedericova matka Nicole Pelgrims de Bigardová.

Gabčík s Kubišem se připravovali na atentát na Heydricha ve Skotsku. S výbušninami se učili ve strži Číst článek

„Tento rok nebude nejlepší, sezóna začala pozdě, takže první návštěvníci byli trochu zklamaní. Březen byl hrozný, pršelo 24 dní. Obvykle máme v březnu aspoň jeden velmi pěkný týden, kdy je teplo.“

Ptám se Nicol, jak zahrady vypadají po zbytek roku, poté, co tulipány a narcisy odkvetou…

„Máme i růžovou zahradu, podívejte, za vámi jsou růže, které kvetou později. Ale jinak všechny cibulky vyndáme ze země. Trvá docela dost času dát zahradu do pořádku, aby se v září mohly začít sázet nové cibulky na další sezonu.“

Výstava květin bude v zahradách hradu Grand-Bigard letos otevřená veřejnosti do 4. května. Pak se zahradníci vrhnou na přípravy další sezóny.