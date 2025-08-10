‚Ta nasládlá chuť, to je vřes.‘ Pro sladkou chuť ginu chodí stockholmská palírna do přírody
Nápad na otevření první palírny ginu ve Švédsku si její majitelé přivezli z Kanady. A do ginu přidali květiny a bylinky, které rostou na jednom ze stockholmských ostrovů, kde měli svatbu. „Je to typický london dry gin. Skandinávské bylinky mu dodávají trochu víc květinové tóny,“ popisuje Jessica, která má ve Stockholms Bränneri na starost návštěvníky.
„Stockholms Bränneri založili Anna a Calle Wiknerovi, když byli ve Vancouveru. Jsou to Švédové, potkali se na univerzitě v Lundu, a pak se spolu odstěhovali do Kanady. A tam si všimli, že v centrech měst je spousta mikropalíren. To ve Stockholmu nebylo. V pátek si tam zajdete, ochutnáte, co mají, možná i nakouknete do výroby – to jim přišlo skvělé,“ vysvětluje Jessica.
A i první receptura je úzce svázaná s Annou a Callem a jejich manželstvím: „Brali se na jednom z ostrovů v okolí Stockholmu, na kterém roste spousta různých rostlin, tak jak to je ve švédské přírodě. Je tam spousta vřesu, bezu, a to všechno použili v tom jejich ginu,“ popisuje Švédka.
Je v něm samozřejmě taky jalovec, koriandr, kořen děhelu, citron, rozmarýn. To vše manželé Wiknerovi sbírali právě v místě jejich svatby, a tenhle svatební gin má stejnou recepturu, jakou používají dodnes.
„Tohle místo, kde jsme, dřív sloužilo jako servis automobilů Jaguár, lidé je sem vozili na opravu. Nám se to docela hodí, protože máme velký vjezd, má to taky svou historii. A tady, kde je dnes bar, bývala přijímací kancelář servisu,“ ukazuje Jessica.
Gin jen tak
Vcházíme do místnosti, kde je bar, přezdívají tomu tady ale obývák – protože je to taková veřejná část pro setkávání. „Teď můžete ochutnat náš suchý gin, je to typický london dry gin. Skandinávské bylinky mu dodávají trochu víc květinové tóny. Pijeme ho tu samotný, ne každému to vyhovuje, ale když je gin kvalitní, mělo by to být dobré i tak.“
Světový den barmanů – vlastně mixologů, a navíc jeden nealko koktejl
Číst článek
Ze začátku ne úplně výrazná chuť ginu se postupně rozroste, až do sladka. „Ta nasládlá chuť, to je vřes. Lidi se ptají, jakou chuť můžete vydestilovat z vřesu. Je taková medová, trochu je v tom cítit tráva. Pěkně to sedí k bezu, který je tam taky, taková lehká sladkost,“ prozrazuje Jessica.
U ginů sice Stockholms Bränneri začalo, nakonec je ale nabídka o moc širší: „Snažíme se nekupovat věci u jiných palíren. Když něco potřebujeme, tak si to vytvoříme sami. Rádi k tomu používáme naši laboratoř,“ vysvětluje Jessica.
V laboratoři tak už vzniklo mnohé. Kávový nebo brusinkový aperitiv, domácí tonic nebo třeba míchaný nápoj s jalapeňo pálenkou, který opravdu pálí na patře.