Přes den půst, večer hostina. Tatra kolem světa 2 se u Černého moře snaží dodržovat ramadán

„Jsme u břehu Černého moře, nasbírali jsme suché dřevo, nanosili jsme si ho k autu a teďka si ho nasekáme na malé kousky, aby dobře hořelo,“ popisuje cestovatel Marek Havlíček, zatímco k vodní hladině klesá růžově zbarvené slunce a k břehům míří poslední motorové čluny místních rybářů.

Jako šéf výpravy, která má nyní už jen pět členů, si vzal za úkol pečlivě dohlédnout na přípravy večeře. Ryby koupili cestovatelé už vykuchané, zbývá je omýt, okořenit, a pak hlavně pořádně ogrilovat.

„Makrely bych jenom osolil, víc bych jim nedával. A pstruhy…, ať si každý řekne, co do něj chce,“ režíruje přípravy kuchař Lukáš, který když zrovna nemá v ruce nůž a vařečku, kroutí věncem tatrováckého volantu.

TATROVÁCKÝ ZÁPISNÍK Expedice Tatra kolem světa 2 vyrazila na svou dlouhou výpravu přes 70 států planety na konci února. Reportáže z míst, která navštíví, vysíláme pravidelně – každou středu kolem 8.40 na Radiožurnálu. Vždy v sobotu odpoledne pak členům expedice telefonujeme živě. Všechny díly zápisníku najdete také na serveru iROZHLAS.cz.

Výprava s přípravou ryb na gril nespěchá, zatím k nim totiž ještě vítr nedonesl svolávání z nedaleké mešity k večerní modlitbě, po kterém může začít hostina.

„Jedna z mých zásad na cestách je chovat se v zemi, do které jsem zavítal, jako na návštěvě. To znamená respektovat všechny místní zvyky, tradice, společenské normy. Je to někdy náročné, vyžaduje to úsilí, morálku. Ale o to víc to místní ocení,“ vysvětluje Marek.

Snažit se držet přes den půst je prý to nejmenší. „Mám šanci se dostat hlouběji pod povrch. Dodržováním místních zvyků a tradic vyjadřuji respekt a úctu,“ shrnuje.

Jakmile jsou ryby hotové, dá se výprava do jídla. Hodovat může u ohně celou noc. Ramadánový půst začne opět s prvními ranními paprsky.