„Když je člověk půl roku na cestě, tak je jasné, že se mu bude stýskat, ať už je to rodina nebo můj čtyřletý pes, kterého mám strašně rád. Jo, stýská se mi, kecal bych, kdybych řekl, že ne,“ svěřuje se na mikrofon Radiožurnálu kameraman Jirka Dvorský. Na cestě je od samého začátku.

‚Jasně, že se nám stýská.' Tatra kolem světa 2 je na cestě už půl roku

„Když si člověk zvykne na to, že má minimum soukromí a že se mu šatník smrskne do skříňky 50 na 50 centimetrů, celý svůj život si veze v obytňáku, tak se to dá všechno vydržet,“ tvrdí.

Jirka má navíc pocit, že na cestě trochu víc poznal sám sebe a že podobná výprava dokáže člověka lecčemu naučit. S tím souhlasí i šéf posádky Marek Havlíček.

„Vyrazil jsem na cestu jako hloupý Honza. Lidi, které potkávám, mě učí, jak dokážou žít ve vší skromnosti a být spokojení a šťastní. Dokážou se radovat ze života, být srdeční, vstřícní a bezelstní. To mě inspiruje i v tom, jak se chci chovat já, co chci dělat a proč to chci dělat,“ zamýšlí se.

Členové expedice Tatra kolem světa 2 zavítali i na íránské tržiště. Kvůli koronaviru nosí někteří lidé roušky | Foto: Eva Šlosarová

Odloučení od domova Marka nestresuje, stesk prý hodně zmírňují moderní technologie. „Samozřejmě se mi stýská po rodičích, po sestře, po neteři. Teď je tu se mnou partnerka. S těmi ostatními lidmi, se kterými chci být na blízku, jsem v kontaktu přes sociální sítě a telefon,“ vysvětluje.

To kameramance Evě Šlosarové, která se k výpravě přidala na začátku července, Česko v některých momentech chybí. „Stýská se mi po lidech, co znám, po rodině. Ale spíš to jsou jen okamžiky, nestýská se mi pořád. Někdy na všechno zapomenu a je týden pryč,“ popisuje.

Utíká to, shodují se cestovatelé. Jejich expediční tatrovka je na cestě už půl roku. A to ji ještě čeká výprava napříč zbytkem Asie a putování Amerikou i Afrikou. Domů do Česka se měla původně vrátit v roce 2022. Její cesta světem bude ale pravděpodobně o něco delší.

Život v Íránu, očima členů expedice Tatra kolem světa 2 | Foto: Eva Šlosarová

Expedice Tatra kolem světa 2 na cestě Íránem | Foto: Marek Havlíček