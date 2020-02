270 tisíc kilometrů, 69 zemí, pět kontinentů. Expedice Tatra kolem světa 2 vyrazila na cestu

Po ranním odjezdu z Kokořína se celý plán odjezdu Tatry kolem světa 2 trochu zpozdil. Kolem deváté ranní totiž přišly členy expedice vyprovodit v Neratovicích stovky lidí oproti očekávaným desítkám.

Zdržení se prodloužilo ještě také při příjezdu do Prahy, protože dostat se s tatrou úzkými uličkami na Staroměstské náměstí byla skutečně pro řidiče Petra Holečka zkouška zdatnosti. Nicméně ten symbolický moment, kdy se Tatra kolem světa vrátila po 33 letech na Staroměstské náměstí, se vydařil.

Expedice Tatra kolem světa 2 na Staroměstském náměstí | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Expedice Tatra kolem světa 2 pak slavnostně po 14. hodině odstartovala od Rudolfina. Členové expedice se na dálnici D1 potkají s dalšími svými fanoušky, kteří tatrovku ve svých vozech doprovodí ve směru na Brno.

Stejně jako v Praze i v Brně se bude konat setkání s veřejností a slavnostní rozloučení. V neděli členy expedice vyprovodí příznivci v Bratislavě, odkud už expedice zamíří na cestu kolem světa.

Výprava v 80. letech jela upraveným vozem Tatra T 815 GTC. Její nástupci mají k dispozici rovněž speciál, vůz Tatra T 815 4x4 v expediční úpravě. Auto má hliníkovou nástavbu vážící pouhých 1380 kilogramů. Expedice bude rozdělena do tří etap, vůz na jednotlivé kontinenty přepraví loď. V Tatře jsou vyhrazená místa pro zájemce, kteří expedici finančně podpořili a mohou se k ní postupně přidávat na různé úseky.

První výprava vyrazila do světa v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí o ni opadl.

Z filmů i seriálu sešlo, vzniklo jen několik knížek, dobových televizních reportáží nebo plechové a papírové modely auta. Stínem výpravy byla smrt jednoho z členů Františka Jeniše, který zahynul při sjíždění řeky v Pákistánu. Ze současné výpravy má vzniknout mimo jiné televizní seriál, prvních deset dílů odvysílá stanice Prima Zoom už letos na podzim.

Aby mohla Tatra kolem světa 2 slavnostně odjet z Prahy a navštívit i Staroměstské náměstí, řidič Petr Holeček se dost nadře. @Radiozurnal1 je na palubě. pic.twitter.com/Cn2bABdyVY — Tomáš Černý (@tomas__cerny) February 22, 2020

Náhradní díly

Cestovatel a člen expedice Tatra kolem světa 2 Marek Havlíček měl na startu výpravy jedinou obavu z toho, aby vůz nenechal během cesty její účastníky několik dní nebo týdnů „ve štychu“. Proto, aby se to nestalo, byla podle něj použita na voze řada revolučních nanotechnologií, uplatněná například při ošetření auta. Posádka je také vybavena řadou náhradních dílů.

„Jede s námi také doprovodné vozidlo, které by v případě potřeby mohlo dovést další náhradní díly,“ řekl Radiožurnálu Havlíček, který se jako jediný zúčastní celé tříleté cesty.

Marek Havlíček, hlavní organizátor expedice | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Jedním z hlavních cílů expedice je podobně jako tehdy šířit dobré jméno Česka a českých výrobků ve světě.

„Propagovat dobré jméno České republiky je jeden z cílů. Chceme také lidem zprostředkovat ten zážitek. Ať už pojedou s námi, nebo nás budou sledovat na sociálních sítích,“ uvedl Havlíček.

Cílem podle něj je také přinést informace z dalekých končin do Česka. „Protože, i když žijeme ve světě internetu a médií, tak málokdo prostě ví, jak žije rodina v Mongolsku, malé děti v Tádžikistánu, a jak jedenáctiletý kluk někde v Kyrgyzstánu dokáže zabít a naporcovat ovci,“ podotkl. A doplnil, že z výpravy vznikne také mimo jiné televizní seriál, prvních deset dílů bude odvysíláno už letos na podzim.

Další z účastnic expedice Kateřina Božková v sobotu řekla, že cestovat ji nutí mimo jiné to, že ráda objevuje cizí kuchyně. „Všude je to jiné, kulturní střety jsou. Člověka to ale může naučit jiné vnímání světa. Čím víc toho člověk zažije, tím více si rozšíří obzory. Nepřemýšlí prostě jenom jako Evropan,“ dodala.

Cestovatelského projektu se má postupně zúčastnit zhruba 300 lidí, podle Havlíčka asi 80 během první etapy, která má skončit za devět měsíců na východě Ruska.

Celkové náklady expedice od koupě vozu přes stavbu obytné části po přepravu se odhadují až na 25 milionů korun. Havlíček a další spoluorganizátor Petr Holeček z velké části financují cestu z vlastních zdrojů. „Je to rozděleno zhruba na třetiny. Třetinu financujeme my, třetinu partneři a sponzoři a třetinu dočasní členové výpravy,“ doplnil.