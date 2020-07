Tatrovka zaparkovala u největšího jezera světa. Kaspickým mořem lomcují vlny, zároveň ale vysychá

Plavat nechoďte, prosí šéfa tatrovácké posádky Marka Havlíčka prošedivělý plavčík v kostkované košili. Radí mu, aby se jen posadil na pláž a pozoroval vlnobití.

„Dohlíží tu na to, jestli se někdo topí nebo netopí, protože ve spoustě oblastí kolem moře, kterými jsme projížděli, je velká cedule, aby se lidé nekoupali, protože jsou hodně velké vlny,“ vysvětluje Havlíček, kterému plavčík připomíná účesem hvězdu Pobřežní hlídky Davida Hasselhoffa. V podpaží dokonce svírá stejný oranžový záchranný plovák.

Plavání si posádka tatry nakonec rozmyslí, o namočení rukou a nohou plavčík ale nic neříkal. A už vůbec ne o drobné ochutnávce… „Mně nepřijde, že by bylo tak slané,“ mlaská se zájmem Havlíček a chuťově srovnává vodu v bezodtokém jezeře se včerejší večeří.

Voda mizí

Pravda je, že Kaspické moře rozhodně není tak slané jako třeba Mrtvé moře, ale na jihu je v něm rozhodně víc soli než na severu u ruských břehů, kde se do něj vlévá Volha. Vody je tu každopádně rok od roku míň, před třemi lety na to upozornil mezinárodní tým vědců, podle kterého klesla hladina o jeden a půl metru od půlky 90. let.

A Íránci si toho všímají, třeba jako Tahmineh, která v oblasti pracuje: „Posledních deset let slýchám zprávy o tom, že hladina Kaspického moře klesá. Jedním z důvodů je podle mě globální oteplování, voda se prostě vypařuje. Mizí kvůli tomu ryby a další živé organismy.“

Že je u Kaspického moře pořád tepleji, potvrzují i vědci. Navíc řeky kvůli menším srážkám nepřinášejí tolik vody. Pokud by hladina klesala tímhle tempem dál, severní část Kaspického moře může do konce století úplně vyschnout.

Vědci ale varují, že čím víc se bude oteplovat, tím může voda ubývat rychleji. A tam, kde si teď čeští cestovatelé smáčí nohy, by v budoucnu mohl do chodidel pálit jen suchý písek.

TATROVÁCKÝ ZÁPISNÍK Expedice Tatra kolem světa 2 vyrazila na svou dlouhou výpravu přes 70 států planety na konci února. Reportáže z míst, která navštíví, vysíláme pravidelně – každou středu kolem 8.40 na Radiožurnálu. Vždy v sobotu odpoledne pak členům expedice telefonujeme živě. Všechny díly zápisníku najdete také na serveru iROZHLAS.cz.