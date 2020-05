Statisíce Turků za statisíce Řeků. Posádka Tatry kolem světa 2 mluvila s potomky vyměněných obyvatel

Tanečník v bílé košili a velké rozevláté červené sukni se natřásá do rytmického zvuku bubnů a turecké píšťaly zvané zurna, která zní Evropanovi trochu jako dudy.

Opodál tuhle tancovačku v zapadlé vísce Karacaköy na severu Turecka pozoruje osmaosmdesátiletý Teyfik. V roce 1924 sem z Řecka přišel jeho otec.

Rozkročený v křesle, s manšestráky na nohou a bekovkou na hlavě, Teyfik vypráví, jak konec první světové války rozpoutal konflikt mezi Řeckem a Tureckem. Dohodnutý mír pak dal do pohybu statisíce lidí. „Kdo rozhodl o tom, kdo půjde kam?“ zajímá české cestovatele.

Do rozhovoru se vkládá Kenan, šéf místní řecké komunity. „Pravoslavní tu nechali domy a dobytek, prostě všechno, co měli. A muslimové, kteří přišli z Řecka, si to vzali. To samé se dělo tam, ale naopak,“ vysvětluje.

Kenan pro řeckou menšinu v sinopském regionu na severu Turecka pořádá různé kulturní akce - učí je tancovat, zpívat i vařit. Je to prý nesmírně důležitá práce, díky níž lidé nezapomenou, odkud pocházeli jejich předci.

Také Teyfik o balkánské kultuře rád vypráví, a to, když za ním k Černému moři přijedou pravnoučata, která se rozutekla k Istanbulu, nebo ještě dál, třeba do Německa.

Kromě potomků řeckých muslimů nicméně žijí dodnes v Turecku i ortodoxní Řekové. Zbývá jich ale posledních pár tisíc. Ještě před 600 lety by tu přitom byli ve většině, tehdejší Byzantská říše platila za centrum východního křesťanství. Na konci 15. století ale Konstantinopol dobyli osmanští Turci a dějiny Malé Asie začali psát muslimové.

Tatrovácký zápisník Expedice Tatra kolem světa 2 vyrazila na svou dlouhou výpravu přes 70 států planety na konci února. Reportáže z míst, která navštíví, vysíláme pravidelně každou středu kolem 8.40 na Radiožurnálu. Vždy v sobotu odpoledne pak členům expedice telefonujeme živě. Všechny díly zápisníku najdete na serveru iROZHLAS.cz.