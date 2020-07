Kamera je v Íránu problém. Tatru zase zadrželi, natáčení se ale vzdát nechce

„Jde o to hlavně najít si to hezké místo, které se nedá tak úplně předvídat. Tady v kopečkách je to navíc hodně náročné,“ popisuje Eva, která za celý den nedá kameru z ruky. Ať je v poušti, nebo v horách. Když zrovna neutíká v žabkách půl kilometru v prachu a úporném vedru za tatrovkou kvůli dobrému záběru, dává si pozor, aby jí před objektivem neplandal hidžáb, který musí mít v Íránu neustále na hlavě.

Ani její parťák Jirka se za kamerou nenudí. „Můj střízlivý odhad je, že každý denně natočíme tak hodinu materiálu. Když je nějaký ‚špek‘, tak se natočí víc. Třeba když jsme zapadli v solné pláni. Jinak si člověk musí dát pozor na to, co točí, kam směřuje objektiv. Jestli tam náhodou nejsou ostnaté dráty nebo strážní věže s vojáky, kteří mají samopaly,“ vysvětluje.

Ne pokaždé se to ale podaří, a tak se tatrovácká expedice už dvakrát dostala v Íránu do problémů. Už to budou dva měsíce, co posádka skončila na policii kvůli natáčení dronem u tureckých hranic. Minulý týden pak dva členy bezpečnostní složky zadržely kvůli natáčení u střežených objektů na východě země.

„Byli čtyři nebo pět hodin na policii. Šli si natočit průjezd tatrovky. Jak si všimli na zdi ostnatých drátů, tak běželi zpátky do auta. Než tam doběhli, přišli k nim vojáci a odvedli je. Už to je taková rutina,“ popisuje Marek Havlíček, šéf tatrovácké posádky.

Místo pásku Facebook a YouTube

Výhoda je, že to, co kameramani natočí, mohou okamžitě zálohovat na internetu. To by původní expedice z konce 80. let, která přišla o část záběrů při zadržení v Guatemale, určitě uvítala.

„Měli určitě těžší techniku, točilo se na film. Takže se neplýtvalo materiálem. My si samozřejmě můžeme natočit, kolik toho snesou baterky, karta a čip ve foťáku,“ říká tatrovácký kameraman.

Současná expedice má zároveň k dispozici doprovodné vozidlo, takže kameramani mohou pohodlně natáčet i za jízdy. O tom se tehdejším cestovatelům mohlo jen zdát, vyprávěl před lety v rozhlasovém vysílání kameraman první tatrovácké výpravy kolem světa Jiří Stöhr:

„Představte si, že jste v cizím terénu, v nějaké polopoušti. Znamená to přinutit šoféra, aby zastavil, vyndat nádobíčko, běžet kilometr a půl v tom vedru a prachu, postavíte kameru, on kolem vás přejede, popojede další kilometr a půl, vy to sbalíte a běžíte za ním. A ve výsledném filmu máte natočeno osm vteřin.“

Členové expedice Tatra kolem světa vyzpovídali i fotografku Evu | Foto: Marek Havlíček | Zdroj: Český rozhlas

První tatrovka přivezla domů do Československa přes 100 hodin záběrů. Vznikly z nich dva celovečerní filmy, které Radiožurnál po 30 letech zapomnění získal letos z archivu a promítl je veřejnosti. Současná tatrovka natočí oněch 100 hodin za měsíc a půl na cestách.

„Oproti původním členům ještě dáváme mediální výstupy na sociální sítě: na Facebook, Instagram, na YouTube,“ doplňuje Jirka a vzápětí si vzpomene ještě na jednu změnu, kterou přineslo 21. století. A tentokrát jde o velký benefit – totiž cokoli kameramani v Íránu natočí, nemusí posílat do Česka na vyvolání. Prostě se na okamžitě můžou podívat.

