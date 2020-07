Tatrovácká expedice v Íránu: místní koronavirus nezastrašil, návštěvě dopřejí to nejlepší

Přestože se Írán v těchto týdnech potýká s novou vlnou nákazy koronavirem, zůstávají jeho obyvatelé nesmírně pohostinní. Na svých cestách to poznává expedice Tatra kolem světa 2, kterou sledujeme v pravidelných reportážích. Kamkoli v Íránu tatrovácká posádka zavítá, tam ji místní zvou na večeři nebo vodní dýmku. Teherán 12:37 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expedice Tatra kolem světa poznávala v Teheránu íránskou pohostinnost | Foto: Marek Havlíček | Zdroj: Český rozhlas

Plný obývák lidí, v něm velký stůl a dva křišťálové lustry. Ještě než se prostře k večeři, podává se jako aperitiv trocha íránské hudby. Jako hlavní jídlo se pak servíruje spousta rýže a v páře vařené hovězí se zeleninou, fazolemi a bylinkami.

Večerní bašta se jmenuje ghormeh sabzi. Je to íránské národní jídlo a jak tatrovácké posádce u stolu říkají její hostitelé, Íránci ho milují. Zvlášť když s nimi hoduje ještě někdo další.

Podle Mustafy je tahle srdečnost pevně zakořeněná v íránské kultuře i v islámu. Cestovatelé ale chtějí vědět víc, a tak se ptají studenta Amira. Ten říká, že Íránci jsou milí lidé a u cizinců se prostě snaží trochu změnit pohled na svou vlast, která ve světě nemá zrovna nejlepší jméno. A taky spolu tak trochu soupeří o to, kdo se bude k turistům chovat šlechetněji.

„Je to asi součástí jejich kultury. Pro ně je host do domů bůh do domu. Jak to bylo u nás. Odepřou si i vlastní štěstí nebo okamžitou spotřebu a radši to darují cestovateli,“ sdílí své postřehy za tatrováckou expedici Tomáš.

„Každý cestovatel, který v Íránu byl, nám vyprávěl, že místní lidé jsou hodně přátelští a pohostinní. Takže jsem sem jel s velkým očekáváním. Když to s klidnou hlavou srovnám s nějakými zapadlými vesničkami v Rusku nebo v Súdánu, tak všude jsou lidi hodně milí a pohostinní,“ doplňuje ho šéf posádky Marek.

Podle něj jsou Íránci srdeční. Jen prý neví, do jaké míry jde o přirozenost, nebo naopak společenský zvyk. „Jako když se my ptáme: Jak se máš? A ani nás to nezajímá. A tady nám někdo donese jídlo a hned zas běží dál,“ vysvětluje.

Vůbec si ale nestěžuje. Když sedmnáctitunová expediční tatrovka minulý týden zapadla uprostřed solné pláně, byl hodně rád, když výpravě místní lidé donesli vodu a něco k snědku.

Ať je to tedy tak či onak, v rámci večeře přišel čas na digestiv – vodní dýmku, které tady v Íránu říkají qalyān. A propos je pravděpodobné, že tabák do Íránu přivezli portugalští mořeplavci. Takže to vypadá, že když na to přijde, umí být pohostinní i Evropané.

TATROVÁCKÝ ZÁPISNÍK Expedice Tatra kolem světa 2 vyrazila na svou dlouhou výpravu přes 70 států planety na konci února. Reportáže z míst, která navštíví, vysíláme pravidelně – každou středu kolem 8.40 na Radiožurnálu. Vždy v sobotu odpoledne pak členům expedice telefonujeme živě. Všechny díly zápisníku najdete také na serveru iROZHLAS.cz.