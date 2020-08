Íránské ‚zlato' je ohnivě červené. Tatrovácká expedice přivoněla k šafránu za desítky tisíc

Abyste dobře ochutili rýži, musíte do ní přidat sůl, pepř a trochu šafránu. To ví každý Íránec. Drtivou většinu světové produkce tohoto koření obstarávají právě na jihozápadě Asie. Jak zjistila posádka cestovatelské expedice Tatra kolem světa 2, kterou na Radiožurnálu pravidelně sledujeme, na šafrán tu narazíte úplně všude. Íránci ho používají v kuchyni, léčí s ním choroby a prodávají za obrovské peníze do celého světa.

